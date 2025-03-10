В Самаре состоится форум "Маркетинг и бизнес в эпоху цифровизации"

28 марта 2025 года при поддержке управленческого сообщества "Клуб директоров Самарской области" (КДСО) на базе Высшей школы международного бизнеса Самарского университета (ВШМБ СУ) в Самаре пройдет межрегиональный форум "Маркетинг и бизнес в эпоху цифровизации".
Цель мероприятия: донести до управленческого сообщества информацию об опыте использования цифровых и маркетинговых инструментов, повышающих эффективность среднего и крупного бизнеса.
Планируется, что форум посетит более 150 человек.
На мероприятие приглашены представители крупных компаний, которые поделятся предпринимательским опытом.
Целевая аудитория форума: предприниматели и руководители МСП и крупного бизнеса; специалисты, работающие в области маркетинга, рекламы и PR, инвесторы, консультанты и эксперты.
География спикеров мероприятия: Самара, Москва, Санкт-Петербург.
КДСО приглашает к участию директоров по маркетингу, коммерческих директоров и директоров по развитию организаций.
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Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.