В Самаре состоится форум "Маркетинг и бизнес в эпоху цифровизации"

28 марта 2025 года при поддержке управленческого сообщества "Клуб директоров Самарской области" (КДСО) на базе Высшей школы международного бизнеса Самарского университета (ВШМБ СУ) в Самаре пройдет межрегиональный форум "Маркетинг и бизнес в эпоху цифровизации".

Цель мероприятия: донести до управленческого сообщества информацию об опыте использования цифровых и маркетинговых инструментов, повышающих эффективность среднего и крупного бизнеса.

Планируется, что форум посетит более 150 человек.

На мероприятие приглашены представители крупных компаний, которые поделятся предпринимательским опытом.

Целевая аудитория форума: предприниматели и руководители МСП и крупного бизнеса; специалисты, работающие в области маркетинга, рекламы и PR, инвесторы, консультанты и эксперты.

География спикеров мероприятия: Самара, Москва, Санкт-Петербург.

КДСО приглашает к участию директоров по маркетингу, коммерческих директоров и директоров по развитию организаций.



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