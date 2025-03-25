В Авито предложили продавцам новую технологию для рассылки спецпредложений

Команда Авито представила новую функцию — автоматическую рассылку специальных предложений для пользователей, проявивших интерес к объявлениям. Например, добавивших объявление в избранное или просмотревших его несколько раз. Авторассылка позволит сразу реагировать на интерес пользователей и связаться с теми, кто не начал коммуникацию с продавцом самостоятельно.
Как подчеркнули в компании, такие предложения особенно полезны в условиях высокой конкуренции или когда у покупателя имеются сомнения перед покупкой. Они позволяют продавцам выделиться среди конкурентов, создать дополнительный стимул и расширить число потенциальных покупателей товара или услуги.
Примеры специальных предложений:
- Скидка на автомобиль при условии быстрой покупки.
- Бесплатная установка кухни при заказе мебели.
- Шины в подарок при покупке автомобиля.
"Под капотом Авито появилась новая технология контакта с пользователями, которая позволяет оперативно отслеживать спрос и в моменте реагировать на него. Она легла в основу функционала автоматической рассылки и позволяет сразу реагировать на интерес потенциального покупателя. С ней, по нашим тестам, продавцы получат на 15% больше потенциальных клиентов, что влияет на эффективность продаж. Кроме того, такой формат рассылки особенно полезен для продавцов с большим количеством активных объявлений, которым важно экономить время и автоматизировать процессы", — комментирует Евгений Троицкий, руководитель кластера коммуникационных продуктов Авито.
Раньше такие предложения приходилось отправлять вручную, что требовало значительных временных затрат. Теперь продавцы могут настроить их автоматическую рассылку. Спецпредложения получат только те пользователи, которые действительно заинтересовались объявлением (например, добавили его в избранное). Для получателя сообщение будет выглядеть как личное обращение от продавца через чат. Если клиент ответит, владелец объявления сможет связаться с ним напрямую и обсудить детали сделки.
Авторассылка доступна всем пользователям Авито Pro во всех категориях. Функционал находится в профессиональном кабинете, где можно:
- Установить срок действия предложения для получателя рассылки (от 2 до 30 дней).
- Задать предельный бюджет для кампании.
- Отслеживать эффективность через аналитику: запланированный и израсходованный бюджет, количество отправок спецпредложений и их конверсия в переписки с потенциальными покупателями.
Сумма заранее резервируется в кошельке, но оплата взимается только за доставленные сообщения. Если бюджет до конца кампании не израсходован, остаток вернется в кошелек.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..