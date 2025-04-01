В Самаре пройдет практическая Мастерская бизнес-моделей для начинающих предпринимателей

5 апреля в 10:30 в Центре "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211) состоится практическое мероприятие "Мастерская бизнес-моделей" — часть образовательной программы "Бизнес-реактор StartupSamara", направленной на развитие предпринимательских компетенций в регионе. Участники пройдут путь от идеи до готовой бизнес-модели всего за один день.
Мастерская ориентирована как на начинающих предпринимателей, так и на тех, кто хочет усилить уже запущенный проект. В течение дня участники будут работать с проверенными инструментами, анализировать реальные кейсы и получать обратную связь от опытных экспертов. Формат встречи предполагает активное взаимодействие, обмен идеями и индивидуальную работу над своими проектами.
Что ждет участников:
- Пошаговая разработка бизнес-модели: от идеи до плана действий;
- Минимум теории — максимум практики и работающих инструментов;
- Поддержка экспертов: помощь в выявлении слабых мест и поиске точек роста;
- Возможность найти партнеров и единомышленников.
Участие в мероприятии будет полезно студентам, которые хотят попробовать себя в бизнесе, стартаперам на этапе идеи или запуска, а также владельцам малого бизнеса, ищущим новые стратегии роста. Присоединиться могут и те, кто уже предпринимал попытки создать бизнес, но столкнулся с трудностями.
Спикеры и эксперты мероприятия:
- Александр Клюкач — руководитель StartupSamara;
- Екатерина Алмакова — руководитель консультационного блока центров "Мой бизнес" Самарской области;
- Алексей Добрусин — коммерческий директор Meducation, эксперт по маркетингу и продажам;
- Татьяна Март — предприниматель, бизнес-трекер, сооснователь Центра развития личности "Грань Реальности";
- Юлия Славецкая — предприниматель, финансист, основатель и генеральный директор образовательных проектов под брендами "Юла" и "Циркуль", соавтор деловой игры "Партнерский интеллект";
- Виктор Митин — модератор мероприятия, руководитель программы "Бизнес-реактор StartupSamara".
Участие в Мастерской бесплатное, необходима регистрация.
Бизнес-реактор StartupSamara — это образовательная программа, включающая интенсивные мероприятия, нацеленные на развитие предпринимательских компетенций ее участников. Эксперты программы помогут не только сформировать идею и упаковать её в полноценный проект, но и освоить ключевые аспекты управления бизнесом, от анализа рынка до привлечения инвестиций.
Организатор — Региональный центр инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Партнер — Центр "Мой Бизнес" Самарской области.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.