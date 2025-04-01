В Самаре пройдет практическая Мастерская бизнес-моделей для начинающих предпринимателей

5 апреля в 10:30 в Центре "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211) состоится практическое мероприятие "Мастерская бизнес-моделей" — часть образовательной программы "Бизнес-реактор StartupSamara", направленной на развитие предпринимательских компетенций в регионе. Участники пройдут путь от идеи до готовой бизнес-модели всего за один день.

Мастерская ориентирована как на начинающих предпринимателей, так и на тех, кто хочет усилить уже запущенный проект. В течение дня участники будут работать с проверенными инструментами, анализировать реальные кейсы и получать обратную связь от опытных экспертов. Формат встречи предполагает активное взаимодействие, обмен идеями и индивидуальную работу над своими проектами.

Что ждет участников:

Пошаговая разработка бизнес-модели: от идеи до плана действий;

Минимум теории — максимум практики и работающих инструментов;

Поддержка экспертов: помощь в выявлении слабых мест и поиске точек роста;

Возможность найти партнеров и единомышленников.

Участие в мероприятии будет полезно студентам, которые хотят попробовать себя в бизнесе, стартаперам на этапе идеи или запуска, а также владельцам малого бизнеса, ищущим новые стратегии роста. Присоединиться могут и те, кто уже предпринимал попытки создать бизнес, но столкнулся с трудностями.

Спикеры и эксперты мероприятия:

Александр Клюкач — руководитель StartupSamara;

Екатерина Алмакова — руководитель консультационного блока центров "Мой бизнес" Самарской области;

Алексей Добрусин — коммерческий директор Meducation, эксперт по маркетингу и продажам;

Татьяна Март — предприниматель, бизнес-трекер, сооснователь Центра развития личности "Грань Реальности";

Юлия Славецкая — предприниматель, финансист, основатель и генеральный директор образовательных проектов под брендами "Юла" и "Циркуль", соавтор деловой игры "Партнерский интеллект";

Виктор Митин — модератор мероприятия, руководитель программы "Бизнес-реактор StartupSamara".

Участие в Мастерской бесплатное, необходима регистрация.

Бизнес-реактор StartupSamara — это образовательная программа, включающая интенсивные мероприятия, нацеленные на развитие предпринимательских компетенций ее участников. Эксперты программы помогут не только сформировать идею и упаковать её в полноценный проект, но и освоить ключевые аспекты управления бизнесом, от анализа рынка до привлечения инвестиций.

Организатор — Региональный центр инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Партнер — Центр "Мой Бизнес" Самарской области.