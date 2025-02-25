Наиболее востребованным в Самаре стало промышленное, торговое и пищевое бизнес-оборудование

За 2024 год количество предложений о продаже оборудования для бизнеса в Самаре выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Доля нового оборудования достигла 85%. Значительнее всего выросло количество объявлений о продаже оборудования для логистических компаний и складов — в 3,5 раза. Такие результаты озвучили аналитики Авито, изучившие уровень предложения и спроса на профессиональное оборудование для бизнеса в Самаре за минувший год.

По полученным данным, также в 3,5 раза чаще на продажу выставляли лабораторное оборудование. На третьем месте — пищевое оборудование: количество объявлений в этой категории увеличилось в 3 раза год к году. Также в 2,5 раза чаще на продажу выставляли промышленное оборудование и на столько же чаще — оборудование для автобизнеса.

Количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на Авито выросло в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Доля новых товаров в каталоге достигла 85%.

Лидеры роста предложения в Самаре — оборудование для логистических компаний и складов, лабораторное оборудование и пищевое оборудование.

По объему предложения лидируют промышленное оборудование, пищевое и торговое.

Значительнее всего спрос вырос на телекоммуникационное оборудование, лабораторное и оборудование для логистических компаний и складов.

В топ-3 по доле спроса вошло промышленное, торговое и пищевое оборудование.

Москва вошла в пятерку лидеров по росту спроса, а в Санкт-Петербурге этот показатель с 2023 года практически не изменился.

Количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров) в категории "Оборудование для бизнеса" выросло на 42%.

Более 600 тыс. представителей бизнеса ищут профессиональное оборудование на Авито ежедневно.

По общему предложению во всей подкатегории "Оборудование для бизнеса" лидирует промышленное оборудование с долей 42%. Также в тройку лидеров вошли пищевое (25%) и торговое оборудование (10%). Топ-5 замыкает оборудование для логистических компаний и складов (9%), а также для салонов красоты (5%). Так, например, в Московской области можно приобрести станок с ЧПУ за 2,7 млн рублей, в Ростовской области — дизельный генератор за 860 тыс. рублей, а в Казани — лазерный гравер за 139 тыс. рублей.

"В настоящее время при покупке оборудования бизнес стремится минимизировать риски возникновения поломок, поэтому надежность и ремонтопригодность является ключевым фактором. Мы также видим рост предложений почти во всех категориях профессионального оборудования, особенно там, где высока потребность в современном и качественном оборудовании. Онлайн-платформы, такие как Авито, успешно помогают бизнесу удовлетворить эти потребности. В прошлом году Авито стал самой популярной платформой для поиска профессионального оборудования для бизнеса. Так, ⅔ всех покупателей МСП ищут оборудование на Авито, а доля нового оборудования на нашей площадке составила 85%", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес360".

Всего на сегодняшний день на Авито представлено более 575 видов оборудования для бизнеса в 11 категориях, которые состоят из еще более специализированных подвидов. Так пользователи могут легко найти наиболее подходящие им виды оборудования. Среди них — торговое, промышленное, лабораторное, медицинское, телекоммуникационное, пищевое, для салонов красоты, автобизнеса, логистики и складов и другое. Расширение каталога и ассортимента продаваемого оборудования напрямую отразилось на количестве компаний, продающих оборудование бизнесу, представленных на площадке. Так, количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров) в категории "Оборудование для бизнеса" выросло на 42%. Кроме того, в прошлом году было запущено пространство Авито Бизнес360, куда вошли новые цифровые решения для малого бизнеса. Одним из таких решений стал сервис "Запрос коммерческих предложений", который доступен в разделе "Оборудование для бизнеса". Он позволяет в несколько кликов создать автоматизированный запрос на список предложений по заданным параметрам и в срок от 24 часов получить ответ от проверенных поставщиков в удобном формате таблицы.

Лидеры спроса по категориям

Среди лидеров по темпам роста в 2024 году — телекоммуникационное оборудование (х3,5 раза), лабораторное оборудование (+85%) и оборудование для логистических компаний и складов (+56%). Также в пятерку лидеров вошло медицинское оборудование (+40%) и оборудование для автобизнеса (+22%).

По доле в структуре спроса в лидеры вошли — промышленное оборудование (27%), торговое (20%) и пищевое (15%). Также в топ-5 попало оборудование для салонов красоты и оборудование для логистических компаний и складов (по 8%).

Лидеры спроса по регионам

По данным Авито, по итогам 2024 года драйверами спроса на оборудование для бизнеса стали регионы, однако Москва вошла в пятерку лидеров по увеличению спроса. Так, в топ-5 регионов-лидеров по темпам роста спроса вошли Иркутск (+10%), Новосибирск (+5%), Красноярск (+4,5%), Магнитогорск (+3,5%) и Москва (+3,5%). В Санкт-Петербурге интерес предпринимателей к покупке оборудования остается практически на уровне прошлого года.