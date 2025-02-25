Наиболее востребованным в Самаре стало промышленное, торговое и пищевое бизнес-оборудование

За 2024 год количество предложений о продаже оборудования для бизнеса в Самаре выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Доля нового оборудования достигла 85%. Значительнее всего выросло количество объявлений о продаже оборудования для логистических компаний и складов — в 3,5 раза. Такие результаты озвучили аналитики Авито, изучившие уровень предложения и спроса на профессиональное оборудование для бизнеса в Самаре за минувший год.
По полученным данным, также в 3,5 раза чаще на продажу выставляли лабораторное оборудование. На третьем месте — пищевое оборудование: количество объявлений в этой категории увеличилось в 3 раза год к году. Также в 2,5 раза чаще на продажу выставляли промышленное оборудование и на столько же чаще — оборудование для автобизнеса.
Количество предложений профессионального оборудования и товаров для бизнеса на Авито выросло в 2 раза по сравнению с 2023 годом. Доля новых товаров в каталоге достигла 85%.
- Лидеры роста предложения в Самаре — оборудование для логистических компаний и складов, лабораторное оборудование и пищевое оборудование.
- По объему предложения лидируют промышленное оборудование, пищевое и торговое.
- Значительнее всего спрос вырос на телекоммуникационное оборудование, лабораторное и оборудование для логистических компаний и складов.
- В топ-3 по доле спроса вошло промышленное, торговое и пищевое оборудование.
- Москва вошла в пятерку лидеров по росту спроса, а в Санкт-Петербурге этот показатель с 2023 года практически не изменился.
- Количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров) в категории "Оборудование для бизнеса" выросло на 42%.
- Более 600 тыс. представителей бизнеса ищут профессиональное оборудование на Авито ежедневно.
По общему предложению во всей подкатегории "Оборудование для бизнеса" лидирует промышленное оборудование с долей 42%. Также в тройку лидеров вошли пищевое (25%) и торговое оборудование (10%). Топ-5 замыкает оборудование для логистических компаний и складов (9%), а также для салонов красоты (5%). Так, например, в Московской области можно приобрести станок с ЧПУ за 2,7 млн рублей, в Ростовской области — дизельный генератор за 860 тыс. рублей, а в Казани — лазерный гравер за 139 тыс. рублей.
"В настоящее время при покупке оборудования бизнес стремится минимизировать риски возникновения поломок, поэтому надежность и ремонтопригодность является ключевым фактором. Мы также видим рост предложений почти во всех категориях профессионального оборудования, особенно там, где высока потребность в современном и качественном оборудовании. Онлайн-платформы, такие как Авито, успешно помогают бизнесу удовлетворить эти потребности. В прошлом году Авито стал самой популярной платформой для поиска профессионального оборудования для бизнеса. Так, ⅔ всех покупателей МСП ищут оборудование на Авито, а доля нового оборудования на нашей площадке составила 85%", — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес360".
Всего на сегодняшний день на Авито представлено более 575 видов оборудования для бизнеса в 11 категориях, которые состоят из еще более специализированных подвидов. Так пользователи могут легко найти наиболее подходящие им виды оборудования. Среди них — торговое, промышленное, лабораторное, медицинское, телекоммуникационное, пищевое, для салонов красоты, автобизнеса, логистики и складов и другое. Расширение каталога и ассортимента продаваемого оборудования напрямую отразилось на количестве компаний, продающих оборудование бизнесу, представленных на площадке. Так, количество профессиональных клиентов (производителей, поставщиков, дилеров) в категории "Оборудование для бизнеса" выросло на 42%. Кроме того, в прошлом году было запущено пространство Авито Бизнес360, куда вошли новые цифровые решения для малого бизнеса. Одним из таких решений стал сервис "Запрос коммерческих предложений", который доступен в разделе "Оборудование для бизнеса". Он позволяет в несколько кликов создать автоматизированный запрос на список предложений по заданным параметрам и в срок от 24 часов получить ответ от проверенных поставщиков в удобном формате таблицы.
Лидеры спроса по категориям
Среди лидеров по темпам роста в 2024 году — телекоммуникационное оборудование (х3,5 раза), лабораторное оборудование (+85%) и оборудование для логистических компаний и складов (+56%). Также в пятерку лидеров вошло медицинское оборудование (+40%) и оборудование для автобизнеса (+22%).
По доле в структуре спроса в лидеры вошли — промышленное оборудование (27%), торговое (20%) и пищевое (15%). Также в топ-5 попало оборудование для салонов красоты и оборудование для логистических компаний и складов (по 8%).
Лидеры спроса по регионам
По данным Авито, по итогам 2024 года драйверами спроса на оборудование для бизнеса стали регионы, однако Москва вошла в пятерку лидеров по увеличению спроса. Так, в топ-5 регионов-лидеров по темпам роста спроса вошли Иркутск (+10%), Новосибирск (+5%), Красноярск (+4,5%), Магнитогорск (+3,5%) и Москва (+3,5%). В Санкт-Петербурге интерес предпринимателей к покупке оборудования остается практически на уровне прошлого года.
Последние комментарии
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?