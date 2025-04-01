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Малый бизнес Экономическая политика

Творческие предприниматели Самарской области соберутся на Неделе креативного бизнеса

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16-18 апреля в Самаре пройдет форум для представителей креативных индустрий — "Неделя креативного бизнеса 2.0". Организатором выступает РОО "Молодежное информационное агентство Самарской области" при грантовой поддержке областного минэкономразвития. Форум состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес".

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Развитию креативного сектора в Самарской области уделяется особое внимание. По решению губернатора Вячеслава Федорищева на площадке выставки "Самара" состоялась выставка креативных индустрий. В течение 12 недель жители и гости региона могли знакомиться с творческими проектами, которые реализуются в губернии, а также принять участие в тематических встречах, круглых столах и лекциях.

"Неделя креативного бизнеса" состоится в Самарской области уже во второй раз. В прошлом году участниками стали более 500 представителей креативных индустрий: дизайнеры, рестораторы, продюсеры, художники, фотографы и все, кто создает креативный продукт.

В новом сезоне на площадке форума снова соберется креативное сообщество региона, чтобы получить новые связи, знания и решения. Программа события пройдет по трем ключевым трекам: "Креативный код региона", "Визуал, дизайн и мода", "Реклама и цифровой контент".

"Креативные индустрии — одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, возможности для самореализации молодежи, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова. — Наша задача — помогать творческим проектам расти и развиваться, создавать все условия для увеличения их вклада в экономику".

В течение трех дней на площадке форума можно будет посетить любое мероприятие, напрямую пообщаться с коллегами "по цеху" и с экспертами. Панельные дискуссии, творческие встречи, ярмарка продукции региональных креаторов — все это запланировали организаторы недели. 

Спикерами выступят известные в своих сферах профессионалы регионального и федерального уровней: co-founder ReFace Technology, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун, генеральный директор издательства МИФ Дмитрий Утробин, основатель бренда DNK Russia Анна Ничкова, художник и иллюстратор Полина Парыгина и многие другие.

"Неделя креативного бизнеса 2.0" пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес" в Самаре (ул. Молодогвардейская, 211), регистрация открыта по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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