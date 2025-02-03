В Самарской области подвели итоги выставки креативных индустрий

Выставка-исследование креативных индустрий Самарской области проводилась на площадке музея им. П. Алабина с 4 ноября 2024 г. по 30 января 2025 г. и была частью регионального события — выставки "Самара".
Выставка "Самара" была создана по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для знакомства жителей и гостей региона с богатством и культурой Самарского края.
Выставка-исследование креативных индустрий длилась 47 дней и за это время охватила все ключевые отрасли креативных индустрий: гастрономия, индустрия моды, архитектура и дизайн, IT, кино, музыка, живопись, театр, народные художественные промыслы и ремесла. На площадке выставки в это время работали 135 экспертов.
Организатором события выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и Центр креативных индустрий. Посетители смогли познакомиться с интересными творческими проектами самарских предпринимателей. "Нам важно поддержать талантливых, креативных людей с их творческими бизнес-проектами, реализация которых позволит повышать качество жизни населения, создавать условия для самореализации, наращивать туристическую привлекательность территорий, вносить вклад в технологическое развитие региона", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
На открытых площадках предприниматели региона делились историей создания и развития своего бренда.
"Очень здорово, что креативные индустрии в течение трех месяцев были представлены на выставке "Самара". Интересное деление по тематикам каждые две недели позволило каждому сообществу объединяться, выявить своих лидеров, сильные стороны, проблематику в рамках проведенных круглых столов. Это позволило и нам, как модному сообществу, синхронизировать процессы, познакомиться с другими активными представителями креативных сообществ", — отметила художник и модельер Мария Казак.
На выставке креативных индустрий для посетителей и представителей сектора состоялись девять круглых столов, 14 мастер-классов, 36 арт-объектов.
"Общаясь на выставке с представителями креативных индустрий, мы выявляли те проблемы, которые являются барьером для развития индустрии: все, что связано с финансовой грамотностью, с маркетингом, возможностью продвижения продукции. Именно эти направления являются специализацией центров "Мой бизнес". На 2025 год у нас уже запланировано несколько акселераторов, обучающих программ, семинаров на различные тематики креативных индустрий", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
В Самарской области для предпринимателей креативного сектора реализуются специальные инструменты поддержки: финансовые, имущественные, информационно-консультационные, содействие в продвижении, участие в обучающих мероприятиях. В 2024 г. для предпринимателей в сфере креативных индустрий прошел конкурс грантов. 20 победителей получили финансовую поддержку на реализацию своих творческих бизнес-проектов.
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
О доступных инструментах можно узнать, обратившись в центр "Мой бизнес" Самарской области. Меры поддержки также опубликованы на портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее