После новогодней вечеринки в селе Борского района подросток зарезал сверстника

Суд Богатовского района 3 января удовлетворил ходатайство следствия об аресте 16-летнего жителя с. Мойка Борского района Николая М., подозреваемого в убийстве сверстника, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Борского района Роман Суханкин.

Трагедии предшествовала новогодняя вечеринка с участием нескольких подростков, начавшаяся вечером 31 декабря в одном из частных домов в с. Мойка. Юноши засиделись до утра и примерно в 9:30 между 16-летним жителем данного дома Николаем М. и 15-летним гостем из соседнего села Колтубановка, относящегося уже к Оренбургской области, возникла ссора на почве ревности к юной участнице вечеринки.

По версии следствия, во время конфликта, старший юноша схватил столовый нож и ударил им гостя в спину. Раненный выбежал из дома, постучал в калитку соседнего дома и скончался на глазах вышедшей хозяйки. Женщина вызвала полицию. Подозреваемый не скрывался и был сразу же задержан на 48 часов в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В этот же день — 1 января в его отношении было возбуждено уголовное дело об убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Как пояснил Роман Суханкин, задержанный раскаялся и дал признательные показания. 3 января суд Богатовского района вынес постановление о его аресте на два месяца.