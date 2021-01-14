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Власть и политика

Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области со 170-летием со дня основания губернии

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Удмуртской республики Александр Бречалов поздравил самарцев со знаменательным событием — 170-летием со дня основания губернии. Пожелания глава республики направил правительственной телеграммой на имя Дмитрия Азарова.

Фото: www.instagram.com/brechalov/

"За это время область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов — здесь создан мощный промышленный, транспортный потенциал", — отметил Александр Бречалов.

Он также подчеркнул, что Самарская губерния славится своей уникальной живописной природой. И удмуртский народ дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, которые связывают регионы десятилетиями.

"Уверен, новый 2021 год принесет Самарской области прогрессивные изменения, многочисленные победы и достижения", — написал Александр Бречалов.

Глава Удмуртской республики пожелал жителям 63-го региона благополучия, крепкого здоровья, а области дальнейшего развития и процветания.

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