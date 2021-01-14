Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области со 170-летием со дня основания губернии

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов поздравил самарцев со знаменательным событием — 170-летием со дня основания губернии. Пожелания глава республики направил правительственной телеграммой на имя Дмитрия Азарова.

"За это время область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов — здесь создан мощный промышленный, транспортный потенциал", — отметил Александр Бречалов.

Он также подчеркнул, что Самарская губерния славится своей уникальной живописной природой. И удмуртский народ дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, которые связывают регионы десятилетиями.

"Уверен, новый 2021 год принесет Самарской области прогрессивные изменения, многочисленные победы и достижения", — написал Александр Бречалов.

Глава Удмуртской республики пожелал жителям 63-го региона благополучия, крепкого здоровья, а области дальнейшего развития и процветания.