Tele2 проанализировала необычные обращения в службу поддержки в Новый год

Tele2 зафиксировала нестандартные обращения на линию поддержки в новогоднюю ночь. Операторов Tele2 отличает эмпатия, готовность выходить за рамки инструкций и способность подстраиваться под клиента. Как и в обычные дни, сотрудники службы дистанционной поддержки откликнулись даже на самые необычные просьбы и решили вопрос в пользу абонента. В топ самых ярких попали беседы поттероманов и вопросы от клиентов, затерявшихся во времени и пространстве.

Число голосовых обращений в службу поддержки Tele2 заметно сократилось 31 декабря по сравнению с обычным декабрьским днем, а в первый день нового года их стало еще меньше. Накануне праздника количество звонков в кол-центр было на 30% ниже средних значений декабря, 1 января показатель сократился до -38%. Тот же тренд демонстрировали запросы в цифровых каналах поддержки — в последний день года их число также сократилось на 30%. При этом 1 января клиенты обращались к цифровым интерфейсам чаще. Число запросов в соцсетях и мессенджерах сократилось чуть меньше — на 25% по сравнению со средним декабрьским значением (против -38% по звонкам).

В праздничные дни на линию обслуживания Tele2 поступил ряд необычных запросов. Их доля от общего числа обращений составила примерно 2% — Tele2 выбрала самые запоминающиеся. Возглавляет рейтинг обращение клиента из Екатеринбурга: он позвонил в службу личной поддержки 1 января c вопросом: "Какой сегодня день?" Заодно абонент уточнил местное время и поинтересовался погодой в городе. Специалист Tele2 ничуть не смутился и предоставил клиенту актуальную информацию по всем заданным вопросам.

На втором месте — вопрос из Москвы о стоимости экскаватора. У клиента закончился трафик, но ему нужно было срочно найти информацию о технике. Он обратился на линию поддержки Tele2, и по его просьбе сотрудник поискал на площадке Avito стоимость экскаватора. Когда его цена клиента не устроила, оператор помог найти объявление об аренде машины.

Третье место занимает диалог поттероманов в чате. Клиент спросил оператора, что лучше посмотреть для создания новогоднего настроения. Оператор посоветовал зимнюю классику — "Хроники Нарнии" и все серии "Гарри Поттера". Последним советом она попала точно в цель — клиент оказался фанатом поттерианы и тут же произнес самые известные заклинания. Оператор поддержала разговор обещанием убить плохое настроение "Авада Кедаврой", после чего удовлетворенный клиент отправился смотреть любимое кино.

На четвертой позиции оказался вопрос от любителя ночной жизни из Казани. 1 января абонент обратился в кол-центр Tele2 с просьбой найти работающий ночной клуб в столице Татарстана. Это же место в списке занимает практический вопрос от клиента из Новосибирска, который не вовремя исчерпал мобильный трафик, но захотел свериться с расписанием электричек. Оператор быстро нашел расписание поездов и помог абоненту спланировать поездку за город.

На пятом месте обращение, которое началось с вопроса абонента из Ижевска о списании абонентской платы, а закончилось пением. Оператор быстро решил вопрос клиента о мобильной связи. Очарованный обаянием сотрудницы, благодарный абонент поздравил оператора с Новым годом и исполнил припев хита Niletto "Любимка".