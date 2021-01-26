Самарский спецназ ЦВО получит модернизированные бронеавтомобили "Тигр-М"

Бригада специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Самарской области, в 2021 году получит партию (свыше 15) модернизированных бронеавтомобилей "Тигр-М". Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Новая версия "Тигра" предусматривает повышенные эксплуатационные свойства, большую надежность и эргономичность. Также усовершенствованы противопульная и противоминная защиты.

В отличие от уже имеющихся на вооружении современные "Тигры" оснащены боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ".

"Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении. Тепловизионная камера позволяет распознавать мишень типа "БТР" на расстоянии 2,5 километра, тепловизионная - до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером. Модуль способен работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию", - отмечается в сообщении ведомства.