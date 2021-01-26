"Ростелеком" до 498 увеличит количество камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах Самарской области

В декабре 2020 года "Ростелеком" и Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Безопасный регион" заключили новый контракт на оказание услуг по предоставлению данных с камер фото- и видеофиксации (ФВФ) о нарушениях правил дорожного движения в Самарской области на 2021-2022 годы. Ранее компания на протяжении двух лет также оказывала услуги по организации ФВФ в регионе.

В рамках нового контракта "Ростелеком" обеспечит функционирование 488 камер фото- и видеофиксации, из них 289 - в Самаре, 114 - в Тольятти, 35 - в Сызрани, 35 - в Новокуйбышевске, 9 - в Чапаевске и 6 - в Отрадном. Компания проведет замену 119 ранее установленных камер на широкоформатные устройства для отслеживания нарушений на перекрестках, что расширит функционал и позволит фиксировать больше видов правонарушений. Также запланирована установка 10 новых камер ФВФ для контроля скоростного режима на федеральных трассах.

"Камеры фото- и видеофиксации работают круглосуточно и в автоматическом режиме. Наши специалисты обеспечивают эксплуатационное и профилактическое обслуживание оборудования, ведут постоянный мониторинг работы системы, при выявлении неполадок корректируют настройки в режиме онлайн. Для установки программно-аппаратных комплексов мы выбираем оживленные участки дорог, отрезки трассы с повышенной аварийностью и сложной геометрией", - отметил директор Самарского филиала "Ростелекома" Вячеслав Добрынин.

Вся информация с камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения передается в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области для принятия предусмотренных законом мер.

"По данным Управления ГИБДД Самарской области, установка камер фото- и видеофиксации помогает снизить аварийность на дорогах региона, повысить дисциплину у водителей и пешеходов и оперативно реагировать на правонарушения. Так, дорожно-транспортных происшествий в 2020 году стало на 17,2% меньше по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года", - подчеркнул руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Как показывает статистика, после запуска системы фото- и видеофиксации количество пострадавших в ДТП уменьшается в два раза, а количество нарушений (превышение скоростного режима, езда по обочинам, неправильные обгоны и другие) сокращается не менее чем в шесть раз.