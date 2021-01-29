В Тольятти мужчина на глазах полиции выбросил в сугроб 100 гр героина

В Тольятти на пр. Степана Разина патрульная служба ГАИ обратила внимание на подозрительные действия пассажира припаркованной LADA Kalina.

Полицейские заметили, что мужчина выбросил в сугроб сверток с веществом, похожим на наркотики. На место происшествия выехала следственно оперативная группа. Изъятое вещество направили на экспертизу, а подозреваемого доставили в отделение.

Выяснилось, что в свертке находился 101 гр героина. Подозреваемый оказался 32-летним безработным жителем одной из соседних республик. По версии следствия, задержанный приобрел наркотики через Интернет, чтобы перепродать путем "закладок" на территории Тольятти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств". По ходатайству следствия, задержанному суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.