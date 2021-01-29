16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре квартирный вор "спалился" на наклейках пиццерии, которыми метил объекты для краж В Тольятти мужчина на глазах полиции выбросил в сугроб 100 гр героина Безработный тольяттинец незаконно прописал у себя 26 мигрантов Исполнительного директора "Новы" будут судить за невыплату 5,4 млн руб. зарплат В Самаре в суд передано дело организатора незаконных азартных игр

Преступления Происшествия

В Тольятти мужчина на глазах полиции выбросил в сугроб 100 гр героина

ТОЛЬЯТТИ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти на пр. Степана Разина патрульная служба ГАИ обратила внимание на подозрительные действия пассажира припаркованной LADA Kalina.

Полицейские заметили, что мужчина выбросил в сугроб сверток с веществом, похожим на наркотики. На место происшествия выехала следственно оперативная группа. Изъятое вещество направили на экспертизу, а подозреваемого доставили в отделение.

Выяснилось, что в свертке находился 101 гр героина. Подозреваемый оказался 32-летним безработным жителем одной из соседних республик. По версии следствия, задержанный приобрел наркотики через Интернет, чтобы перепродать путем "закладок" на территории Тольятти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств". По ходатайству следствия, задержанному суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31