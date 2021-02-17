Банк "Открытие", Mastercard и ФК "Спартак-Москва" предложили новую карту для футбольных болельщиков

Банк "Открытие" выпустил карту "Спартак" World Mastercard®. Цель нового ко-бренда — предоставить болельщикам самого титулованного футбольного клуба страны возможность стать ближе к любимой команде.
Карта "Спартак" — это пропуск в мир футбольных впечатлений на базе карточного флагмана "Открытия" Opencard, который сочетает в себе преимущества двух программ лояльности: банковской программы МАКС и программы лояльности ФК "Спартак — Москва". Программа "Открытия" МАКС позволяет получить кэшбэк до 3% за все покупки, либо до 11% за оплату товаров и услуг в любимой категории и 1% за все остальные покупки. Бонусную категорию можно ежемесячно менять по своему усмотрению: это могут быть красота и здоровье, транспорт, кафе и рестораны, либо путешествия. Бонусными рублями, заработанными в виде кэшбэка, можно компенсировать свои покупки по карте, приобрести билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, а также получить повышенную ставку по накопительному счету.
Главной особенностью карты "Спартак" является возможность потратить заработанные бонусные рубли на уникальные впечатления от клуба: оплатив ими полную стоимость товаров и услуг в "Каталоге впечатлений" ФК Спартак-Москва" или до 50% стоимости билетов и атрибутики клуба на сайте spartak.com. Среди лотов "Каталога впечатлений" — доступ на закрытые мероприятия с участием футболистов, поход на стадион вместе с легендами клуба, атрибутика с автографами игроков и многие другие активности, о которых мечтает каждый болельщик любимой команды. Посмотреть баланс своего счета в программе "Спартак — Москва" можно в личном кабинете на сайте клуба. При этом общее количество денариев в личном кабинете отображается как сумма бонусных рублей, начисленных в банке, и денариев, начисленных клубом.
Еще одним важным преимуществом карты "Спартак" Mastercard является бесплатное обслуживание, а также возможность без комиссии снимать и вносить на счет наличные в банкоматах "Открытия" и банков-партнеров (на сегодняшний день это более 33 000 устройств на территории всей страны). Карта "Спартак" заменит в линейке "Открытия" "Карту Гладиатора", при этом действующим клиентам приходить в отделение и перезаключать договор не нужно: переход на новый тарифный план будет осуществлен автоматически.
"Наша новая карта предлагает уникальные возможности болельщикам — как с точки зрения управления своими финансами, так и для поддержки любимой команды. Уверен, что фанаты клуба по достоинству оценят наше новое предложение, — отметил Игорь Гайдаржи, вице-президент, заместитель директора департамента CVM банка "Открытие". — Мы намерены активно развивать сотрудничество с ФК "Спартак-Москва" и в ближайшее время готовим к запуску ряд новых совместных проектов".
"Mastercard поддерживает спортивных болельщиков и ценит их вклад в успех любимых команд. В партнерстве с банком "Открытие" и ФК "Спартак" мы создали карту для тех, кто по-настоящему любит спорт и хочет быть еще ближе к своим увлечениям. Мы уверены, что новая карта станет удобным платёжным инструментом и подарит поклонникам футбольного клуба еще больше уникальных впечатлений в программе лояльности", — прокомментировал Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.
"Мы рады, что наш стратегический партнер банк "Открытие" запускает новый ко-бренд продукт — банковскую карту "Спартак". Держателям карты станут доступны привилегии программ лояльности и банка, и футбольного клуба. Получая бонусы по новой карте "Спартак", болельщики смогут приобретать эксклюзивные продукты и услуги в магазине впечатлений футбольного клуба, например, джерси любимого игрока с автографом, экскурсию по Тарасовке, видеоконференцию с любимым игроком, посещение матча "Спартака" в компании с легендой клуба и много другое", — подытожил Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью ФК "Спартак — Москва".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.