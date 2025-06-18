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Финансы Экономика и бизнес

Исследование к ПМЭФ: три четверти самарцев предпочитают накопления в рублях

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совместное исследование Сбера и управляющей компании "Первая", приуроченное к Петербургскому международному экономическому форуму, показало: число россиян, предпочитающих сберегать и инвестировать в рублях, за год выросло на 16%. В Самаре в национальной валюте предпочитают сберегать три четверти жителей, имеющих накопления, а в Тольятти - восемь из десяти.

Если в 2024 году рубль выбирали 58,8% россиян, то в 2025 году - уже 75,2%. Интерес к доллару остается стабильным: 20% в 2025 году против 20,2% в 2024-м. Доля евро продолжила снижаться: с 3,4% до 1,4% за год. Юань постепенно укрепляет позиции: 1,8% в 2025 году против 1,4% годом ранее.

В Самаре накопления имеют 62% жителей, в Тольятти - 60%. Оба города заметно опережают среднероссийский показатель (56,1%) и входят в число лидеров по уровню финансовой осознанности населения. Для сравнения: в Москве сбережения имеют 65% жителей, во Владивостоке - 64%, в Барнауле и Ярославле - по 63%. Таким образом, Самара и Тольятти входят в число городов с наиболее развитой культурой накоплений.

В Самаре 76% жителей, имеющих накопления, предпочитают сберегать в национальной валюте, в Тольятти - 79%. Эти показатели немного превышают среднероссийский уровень (75,2% в 2025 году).

В Самаре 16% опрошенных считают целесообразными вложения в американскую валюту, в Тольятти - 14%. Эти показатели ниже среднероссийского уровня (20%), что говорит о снижении интереса к доллару среди жителей региона.

В Самаре вложения в евро считают целесообразными 4% жителей - это максимальный показатель среди всех городов, участвовавших в исследовании (в среднем по стране - 1,4%). В Тольятти евро выбирают 1% респондентов, что соответствует общероссийскому уровню.

Юань постепенно укрепляет позиции по всей стране (1,8% в 2025 году против 1,4% годом ранее). В Самаре интерес к китайской валюте выражают 1% опрошенных, в Тольятти - 2%. Для сравнения, максимальный интерес к юаню зафиксирован в Набережных Челнах (4%).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Самара и Тольятти уверенно занимают позиции среди городов с самой высокой долей жителей, имеющих накопления, что говорит о зрелости финансового поведения и развитой культуре сбережений. В этих городах наблюдается умеренный интерес к доллару - ниже среднероссийского уровня, а в Самаре отмечен самый высокий среди всех городов интерес к евро, что выделяет ее на фоне остальных регионов. Интерес к юаню остается невысоким, но немного выше в Тольятти, чем в Самаре. В целом, Самара и Тольятти подтверждают федеральный тренд на рост доверия к рублю, но при этом сохраняют собственные особенности валютных предпочтений", - отметил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Исследование проводилось в марте 2025 года в городах с населением свыше 500 тысяч человек. В опросе приняли участие шесть тысяч респондентов. Это третий год подряд, когда проводится масштабный опрос о валютных предпочтениях граждан.

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