Как ИИ помогает находить и удерживать сотрудников: ОТП Банк представил практический кейс на HR-конференции

Руководитель функции HR-аналитики ОТП Банка Алмаз Иматдинов выступил на II Практической конференции "Искусственный интеллект в HR. Кейсы применения ИИ в работе с персоналом". В фокусе его выступления — собственный кейс банка о том, как технологии искусственного интеллекта можно применять при поиске персонала и для его удержания.
Алмаз рассказал, как ИИ упрощает жизнь сотрудников и помогает выстраивать новые эффективные процессы:
— прогнозировать текучесть и планировать найм с опорой на реальные данные;
— искать кандидатов из внутренней базы, что позволяет монетизировать данные и упрощать жизнь рекрутера при поиске новых кандидатов;
— отслеживать риски выгорания и склонность к оттоку сотрудников на основе цифровых следов — от активности в обучении до результатов пульс-опросов.
По сути, искусственный интеллект становится дополнительным инструментом, который позволяет HR-команде работать эффективнее и принимать решения, основанные на данных — без потери человеческого подхода.
"Технологии сегодня — часть каждодневной работы и HR не исключение. Очень важно использовать новые технологии осознанно и с умом. Наш кейс наглядно показывает, как ИИ помогает не просто автоматизировать процессы, а видеть больше, понимать раньше и действовать точнее, — отметил Алмаз Иматдинов. — В ОТП Банке мы стремимся к тому, чтобы цифровые решения не заменяли человека, а усиливали его экспертизу. Именно так мы внедряем ИИ — осознанно и в интересах людей".
ОТП Банк продолжает развивать HR-аналитику и использовать потенциал искусственного интеллекта для создания устойчивой и поддерживающей среды внутри команды.
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