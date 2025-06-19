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Банки Финансы

ПСБ и Связь.ON расширяют программу лояльности для зарплатных клиентов

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и финансово-товарный ритейлер Связь.ON в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о развитии программы лояльности для зарплатных клиентов банка в рамках единой экосистемы группы ПСБ, а также о совместной работе по масштабированию системы активных продаж. Документ подписали старший вице-президент — руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Связь.ON Дагмара Иванова.

Фото: предоставлено ПСБ

"Соглашение закрепляет новые направления сотрудничества по развитию нефинансовых сервисов в рамках программ лояльности ПСБ. На первом этапе мы планируем предложить новым зарплатным клиентам индивидуальные скидки на бытовую технику и другие товары в онлайн-магазине и мультицентрах Связь.ON. Мы уверены, что такой формат партнерства окажется удачным как с точки зрения клиентских впечатлений, так и по эффекту на продажи", — отметил Алексей Щавелев.

"Новый уровень нашего сотрудничества с ПСБ позволит клиентам банка решать еще больше важных задач быстро, удобно и в одной экосистеме. Мы усиливаем интеграцию финансовых и ритейл-сервисов, чтобы обеспечить комфортный клиентский путь от оформления зарплатной карты до удобного выбора любых гаджетов, инструментов, техники и современных цифровых решений", — сказала Дагмара Иванова.

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