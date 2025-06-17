ВТБ: больше половины жителей ПФО готовы сдать биометрию для защиты от мошенников

По данным опроса ВТБ, проведенного к ПМЭФ-2025, 59% жителей ПФО готовы предоставить свои биометрические данные, чтобы защитить свои деньги от мошенников. За последние полгода доверие к биометрии заметно возросло.

Среди причин, по которым приволжане хотят сдавать биометрию, 27% отметили удобство — не нужно носить с собой документы и карты. 29% выбрали легкую авторизацию в банках и на Госуслугах, 24% — возможность снимать наличные без карты и телефона, а 19% — бесконтактную оплату в транспорте и магазинах.

Интересно, что число людей, сомневающихся в безопасности биометрических технологий, снизилось почти вдвое — с 46% до 26%. Также уменьшилось количество противников таких сервисов: с 22% до 11%. Число жителей ПФО, кто считает биометрию удобной и безопасной, увеличилось — с 26% до 35%. 11% респондентов считают биометрию надежной, но неудобной для регистрации.

26% опрошенных уже сдавали биометрию в многофункциональных центрах или банках, а 32% планируют сделать это в ближайшее время. Некоторые банки тестируют сбор биометрии с помощью планшетов на отечественной операционной системе, что позволит курьерам банка приезжать к клиентам. Однако значительно упростит процесс разрешение на сбор биометрии прямо в защищенных банковских приложениях.

По словам первого зампреда правления ВТБ Ольги Скоробогатовой, особенно растет доверие к биометрии в онлайн-банкинге. 66% жителей ПФО считают, что биометрия вскоре станет повсеместной и поэтому важно сделать процесс сдачи биометрии простым и удобным через мобильные приложения банков. Так быстрее появятся новые сервисы в различных сферах.

*Опрос проводился среди 1500 взрослых жителей крупных городов России