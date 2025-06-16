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ВТБ: 81% жителей ПФО поддержали идею сделать "тревожную кнопку" в банковском приложении

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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81% жителей ПФО поддерживают идею создания "тревожной кнопки" в банковском приложении, показал опрос ВТБ перед ПМЭФ-2025. По мнению большинства, она нужна, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт.

Около половины жителей Приволжья хотя бы один раз сталкивались с попытками мошенничества. Такой опыт повышает актуальность "тревожной кнопки" для пользователей банковских продуктов, с помощью которой можно оповещать все банки или правоохранительные органы о преступлениях в финансовой сфере. Больше половины опрошенных (57%) хотят, чтобы по кнопке сигнал поступал и в банки, и в правоохранительные органы, 15% — только в банки, а 28% — что это должно зависеть от ситуации.

Среди потенциально полезных функций такой кнопки, помимо жалоб на мошенничество, опрошенные также отмечают сигнал в случае утери карты (83%) и при угрозе личной безопасности, например, ограблении (67%). Абсолютное большинство (93%) высказалось за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала.  

Нажатие "тревожной кнопки", по мнению жителей ПФО, должно в первую очередь производить блокировку карты — об этом заявили 36% респондентов. Около трети опрошенных считают, что она также должна передавать в банки местоположение и сведения о последних транзакциях. 10% считают, что она должна служить только для оповещения. Ожидается, что скорость реакции банка должна быть почти мгновенной — 75% приволжан хотят, чтобы блокировка счета происходила в течение 1 минуты. При этом более половины опрошенных считают, что одного нажатия кнопки недостаточно: требуется подтверждение во избежание случайного срабатывания. 

*Опрос был проведен с 2 по 9 июня среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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