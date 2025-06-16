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Снять наличные на кассе теперь можно в 37 тыс. торговых точек

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервисом Сбера "Наличные на кассе" пользуются 1,3 млн россиян в месяц. Теперь к нему подключилась и торговая сеть магазинов косметики и товаров для дома "Улыбка радуги", представленная в 270 городах России.

Снять наличные на кассе очень просто. Перед покупкой покупателю нужно сообщить кассиру сумму, которую он хочет снять. Она должна быть кратной 100 рублям и не превышать 5000 рублей. Затем — ввести ПИН-код, чтобы подтвердить покупку и снятие наличных, и получить деньги у кассира. Без комиссии клиенты Сбера могут снять на кассе магазина до 5000 рублей за один раз и до 20 000 рублей в сутки.

Клиентам других банков услуга доступна при технической возможности. Поддерживается ли такой сервис, какие есть лимиты и комиссии, можно уточнить в банке, который выпустил карту.

"Снятие наличных на кассе магазинов очень популярно. Сегодня клиенты Сбера могут снять деньги со своей банковской карты в 37 тысячах торговых точек по всей России. За время работы сервиса россияне сняли почти 5 миллиардов рублей. Мы всегда рады новым партнёрам, которые расширяют географию сервиса, делают его ещё доступнее и удобнее. Если нужна небольшая сумма, идти к банкомату необязательно — деньги можно получить вместе с покупкой в магазине у дома", — рассказал директор дивизиона "Государственные продукты и сервисы" Сбербанка Петр Днепровский. 

Гид потребителя

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