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Банк НОВИКОМ стал партнером холдинга "Новосталь-М"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и металлургический холдинг "Новосталь-М" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на полях ПМЭФ-2025.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Соглашение о начале взаимодействия подписали Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и Председатель правления ООО "Новосталь-М" Иван Демченко.

Договоренности направлены на развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. В частности, документ предусматривает комплексное банковское обслуживание и размещение временно свободных средств холдинга и организаций, находящихся под его управлением. Помимо этого, банк Ростеха обеспечит привлечение финансирования реализуемых проектов, в том числе с использованием всего спектра мер государственной поддержки. Также НОВИКОМ предоставит партнерам банковские гарантии на обеспечение участия в конкурсах, аукционах и тендерах.

Холдинг "Новосталь-М" объединяет одни из самых современных металлургических предприятий страны — Абинский электрометаллургический завод и Металлургический завод Балаково. Продукция компании востребована как на российском, так и на международных рынках, включая строительный и машиностроительный сегменты.

"НОВИКОМ обладает большим опытом работы с предприятиями реального сектора и их поставщиками. Мы предлагаем комплексные финансовые решения, включая кредитование, в том числе с привлечением мер господдержки. Такое партнерство позволяет промышленным холдингам выстраивать устойчивые цепочки поставок и ускорять реализацию инвестпроектов. Мы рады началу сотрудничества с "Новосталь-М" и уверены, что оно будет способствовать развитию отечественной металлургии", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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