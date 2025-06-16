Сбер ко Дню России выпустил лимитированные "Карты края"

Новый лимитированный дроп Сбера "Карта края" вдохновлен Картой России, которая объединяет сотни народов от края до края. Сбер пригласил художников из пяти регионов страны, чтобы совместно создать дизайны карт с мотивами из фольклора их родных мест. СберКарты и стикеры можно будет оформить в мобильном приложении "СберБанк онлайн" и в веб-версии с 16 июня.

На пластиковых картах, платежных стикерах и виртуальных картах появятся мифические животные, священные символы и значимые объекты из Татарстана, Башкортостана, Якутии, Бурятии и Санкт-Петербурга. Эти регионы выбраны не случайно. Согласно последней переписи населения, эти национальности входят в число самых многочисленных на территории России, а Санкт-Петербург является культурной столицей России.

В Москве с 21 по 30 июня будет работать поп-ап в арт-пространстве Дом Культур, где карты, созданные художниками, предстанут перед зрителями в виде настоящих ковров. А с 27 по 29 июня здесь можно будет оформить "карту края" и получить в подарок памятный мерч проекта. Также специально для проекта башкирская группа AY YOLA с помощью нейросетей "переоденется" в национальные костюмы каждого региона под свою песню Homay.

Амгалан Ринчичнэ (Бурятия). Карта "Конь ветра":

"С самого детства меня привлекала тема мифов и сказок. И для дизайна карты я подумал о таком символе буддистской культуры, как Конь Ветра, Хии Морин. Это такой обрядовый флажок в буддийской традиции. На таких флажках пишут имена людей и вывешивают на ветру, и он, развеваясь, знаменует благополучие. Для меня же этот конь - еще и символ свободы. Возможно, это одна из самых важных моих работ. Потому что она связана не только с моим представлением о бурятской культуре, но и с представлением, наверное, каждого живущего в Бурятии человека".

Зульфия Илькаева (Татарстан). Карта "Услышать и увидеть":

"В этом проекте я нарисовала девушку с длинными косами, на концах которых находятся чулпы (это такие украшения, которые носили татарские девушки и сто лет назад, и носят сегодня, просто немного поменяв их форму). Есть такое выражение: "Татарку сначала слышат - а потом уже видят." Это как раз об украшениях, которые звенели при ходьбе. Их было много, они были сделаны из монет, металла, от этого сильно звенели, и этот звук можно было услышать раньше, чем увидеть человека. В качестве фона я выбрала татарский орнамент.

Я нашла его в книге Фуада Валеева - он был большим исследователем нашей культуры".

Йэн Сур (Якутия). Карта "Сакральные отсветы":

"Для карты я создала образ женщины в дьабака. Женщина в дьабака - это мост. Ее лик собирает воедино осколки времен, голоса духов, узоры мерзлоты и тепло человеческого дыхания, напоминая: даже в эпоху распада связей культура Саха продолжает ткать свое полотно - из льда, огня и памяти. "Сакральные отсветы" интерпретируются как многомерный диалог между временем, памятью и духовным наследием, пронизанный уникальным колоритом Якутии. Главным символом выступает техника коллажа. Это метафора культурного наслоения, где прошлое не исчезает, а становится частью современности, как слои льда хранят историю земли Саха".

Нелли Акчурина (Башкортостан), карта "Бәрәкәтлек":

"Исконно башкирский орнамент представляет собой не просто декоративный элемент, а глубокий визуальный код, в котором зашифровано мировоззрение народа. В своей работе я объединила характерные для башкирского орнамента геометрические и растительные мотивы, где основой композиции стал кускар - символ бараньих рогов, скотоводства, трав и плодородия".

Полина Майер (Санкт-Петербург), карта "Слияние":

"В этой работе в качестве референса я использовала узор павлово-посадского платка. Это целое произведение искусства, такой платок расписывается вручную и отличается своим особенным мотивом и изображением. А сегодня это буквально мост между поколениями, ведь до сих пор, даже спустя 200 лет, девушки носят такие платки.

При работе над этим дизайном мне хотелось не просто изобразить мотив, а показать, как девушка буквально растворяется в этой всей цветности и цветочности. Мне интересно работать с растительностью, с ботаникой, с орнамикой".