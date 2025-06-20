16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ наращивает поддержку промышленности Краснодарского края НКР: прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа позитивный ВТБ делает ставку на креатив, прогнозирует сохранение единиц банков Билайн и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве В ВТБ назвали уровень ставок по депозитам при снижении ключевой ставки

Банки Финансы

ВТБ делает ставку на креатив, прогнозирует сохранение единиц банков

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 94
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ намерен укреплять позиции на рынке за счет развития региональной сети, продуктового развития и внедрения креативных технологий, сообщил в интервью Business FM первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил, что "территориальное расширение" уже состоялось, а основные инвестиции банк вкладывает в информационные технологии.

Фото: предоставлено банком ВТБ

"Недавно мы завершили присоединение РНКБ, только у меня в карьере это, по-моему, одиннадцатая интеграция, то есть я не знаю ни одного банка, который чаще интегрировал другие банки и приобретал их. Что можно отметить? На сегодняшнем этапе основной объем инвестиций у нас идет в IT, в информационные технологии. Второе — это в расширение нашей физической сети. Например, мы в прошлом году вошли в Новороссию и сейчас представлены во всех четырех новых областях своими региональными опер-офисами. Плюс мы восполнили недостаток наших предыдущей модели, связанный с тем, что мы в отдельных регионах России не присутствовали. Мы сейчас присутствуем во всех регионах России", — сказал топ-менеджер.

По его словам, основные инвестиции банк будет направлять на две статьи.

"Два направления инвестиций: IT, причем как инфраструктурное IT — импортозамещение, замена систем с иностранными компонентами на российские, — так и продуктовое развитие, креативное, мобильный банкинг в мессенджерах или же робосоветники с искусственным интеллектом, которые позволяют выбрать из многообразия сложных продуктов подходящие тебе. Это первое направление серьезное", — сказал Дмитрий Пьянов.

Второе направление — расширение региональной сети, в том числе в малых городах, и приведение существующей сети к единому стандарту.

"Там есть офисы "Открытия", офисы экс — Банка Москвы, экс-ВТБ24, вот приведение их к единому стандарту на горизонте следующих пары лет. Это основные направления инвестиций. С точки зрения потенциальной покупки новых банков, то есть неорганического развития, у нас сейчас нет таких проектов на горизонте, то есть мы не ведем никакие проверки, исследования, дью-дилидженс каких-то новых объектов. Мы пока концентрируемся на естественном привлечении клиентов из других банков через свою программу лояльности, через свои продукты, через привязку к транзакционному сервису", — сказал Дмитрий Пьянов.

По его словам, сейчас на рынке масштаб для банка имеет огромное значение: эффект масштаба — ключевой фактор эффективности банковского бизнеса.

"Можно для этого развиваться органически, можно через неорганические способы ускорять это движение к масштабу. Но Россия будет неизбежно двигаться к модели, где существуют три-четыре банка", — рассказал он.

Именно поэтому банки стремятся максимально интегрировать финансовые операции клиентов в свои экосистемы, предлагая удобные сервисы и приложения, чтобы клиент оставался внутри банка и совершал больше операций. Особенно это актуально для розничного и малого бизнеса, где привязка к банку через транзакции работает сильнее всего. В период высоких ключевых ставок эксперименты с транзакционной привязкой становятся еще более востребованными: каждый рубль, который клиент оставляет в банке, приносит дополнительный экономический эффект.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6