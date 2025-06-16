Сбер снизил минимальную сумму займа при совмещении льготных и рыночных условий по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для IT"

С 16 июня Сбер снизил минимально-допустимую сумму кредита при совмещении льготных и рыночных условий по программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для IT" на "Домклик". Это позволит большему числу заемщиков воспользоваться льготными условиями при покупке квартиры в новостройке, на вторичном рынке или при строительстве жилого дома.

По "Семейной ипотеке" минимальная сумма составит:

12,8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти (было — 14 млн руб.)

6,3 млн рублей — для остальных регионов (было — 7 млн руб.)

Максимальная сумма кредита осталась без изменений — 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по программе составляют 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.

По программе "Ипотека для IT" минимальная сумма кредита при совмещении рыночных и льготных условий находится на уровне:

10 млн руб. для всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (было — 10,5 млн руб.)

Максимальная сумма займа по "Ипотеке для IT" при совмещении рыночных и льготных условий осталась прежней — 18 млн руб., базовый лимит составляет 9 млн руб.

Кроме того, банк снизил средневзвешенные ставки по программам. Теперь при совмещении льготной и рыночной ставок средневзвешенная составит:

по "Семейной ипотеке" — от 7,5% до 17,2% в зависимости от суммы кредита (ранее — от 10,3% до 17,2%)

по "Ипотеке для ИТ" — от 8,6% до 15,6% (ранее — от 10,3% до 15,6%).

Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить необходимую сумму кредита и понизить ставку. Для этого нужно заказать звонок или написать в чат в личном кабинете на "Домклик".