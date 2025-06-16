Сбер снизил минимальную сумму займа при совмещении льготных и рыночных условий по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для IT"

С 16 июня Сбер снизил минимально-допустимую сумму кредита при совмещении льготных и рыночных условий по программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для IT" на "Домклик". Это позволит большему числу заемщиков воспользоваться льготными условиями при покупке квартиры в новостройке, на вторичном рынке или при строительстве жилого дома.
По "Семейной ипотеке" минимальная сумма составит:
- 12,8 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти (было — 14 млн руб.)
- 6,3 млн рублей — для остальных регионов (было — 7 млн руб.)
Максимальная сумма кредита осталась без изменений — 30 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И до 15 млн руб. — в остальных регионах. При этом базовые лимиты по программе составляют 12 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.
По программе "Ипотека для IT" минимальная сумма кредита при совмещении рыночных и льготных условий находится на уровне:
- 10 млн руб. для всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (было — 10,5 млн руб.)
Максимальная сумма займа по "Ипотеке для IT" при совмещении рыночных и льготных условий осталась прежней — 18 млн руб., базовый лимит составляет 9 млн руб.
Кроме того, банк снизил средневзвешенные ставки по программам. Теперь при совмещении льготной и рыночной ставок средневзвешенная составит:
- по "Семейной ипотеке" — от 7,5% до 17,2% в зависимости от суммы кредита (ранее — от 10,3% до 17,2%)
- по "Ипотеке для ИТ" — от 8,6% до 15,6% (ранее — от 10,3% до 15,6%).
Клиенты, которые уже получили одобрение по заявке на прежних условиях, также могут снизить необходимую сумму кредита и понизить ставку. Для этого нужно заказать звонок или написать в чат в личном кабинете на "Домклик".
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.