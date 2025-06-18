ОТП Банк упростит получение повышенных ставок по накопительным счетам

С 1 июля 2025 года максимальные ставки по накопительным счетам ОТП Банка станут доступны без дополнительных условий. Теперь клиенты смогут зарабатывать до 17% годовых — без необходимости выполнять дополнительные условия, сообщили в пресс-службе банка.
Так, ставка по накопительному счету ОТП Карты и ОТП Premium Light/Sport составит 16% годовых, максимальный размер средств, на который начисляется % на остаток, — 2 млн рублей.
Для держателей карты ОТП Premium % на остаток до 10 млн рублей составит 16,5% годовых. На сумму свыше 10 млн рублей будет начисляться 4% годовых.
Владельцам ОТП Private доступно 17% годовых по накопительному счету, на остаток до 100 млн рублей. На сумму свыше 100 млн рублей будет начисляться 4% годовых.
Открыть накопительный счет можно в мобильном приложении банка, процедура займет не более 5 минут. Новые процентные ставки будут установлены с 1 июля для новых и действующих накопительных счетов.
Дебетовые карты ОТП Банка обладают рядом востребованных преимуществ, например, дают возможность получать кэшбэк до 5% в популярных категориях трат. И не раз признавались самыми выгодными в своих категориях. Так, в апреле 2025 г. ОТП Карта была признана самой выгодной дебетовой картой по результатам исследования дебетовых карт и ежедневного банкинга в России в 2024 году, проведённого аналитической и консалтинговой компанией Frank RG.
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