НОВИКОМ договорился о сотрудничестве с Правительством Кемеровской области на ПМЭФ-2025

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и Правительство Кемеровской области — Кузбасса подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности были достигнуты в ходе Петербургского международного экономического форума. Цель взаимодействия — укрепление экономики и промышленности региона, а также решение задач социально-экономического развития.
Подписи под документом поставили Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и заместитель председателя Правительства Кемеровской области-Кузбасса — министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.
Стороны договорились о взаимодействии в области реализации инвестиционных программ, поддержки инновационного развития промышленного комплекса Кемеровской области, а также технического перевооружения и модернизации предприятий. Помимо этого, сотрудничество направлено на развитие кредитования компаний малого и среднего бизнеса и повышение финансовой грамотности предпринимателей региона.
Кемеровская область — один из ведущих промышленных регионов России. Здесь сосредоточена значительная часть угледобывающей отрасли, активно развиваются металлургия, машиностроение и химическая промышленность. Регион демонстрирует устойчивые темпы промышленного роста и заинтересован в технологическом обновлении производственных мощностей.
НОВИКОМ уже начал выстраивать сотрудничество с финансовыми институтами области. В марте 2025 года на полях промышленной выставки "МашЭкспо Сибирь" банк подписал соглашение с МКК Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса. В рамках этого соглашения средства фонда были размещены в НОВИКОМе. Полученный доход позволит организации нарастить объем поддержки малого и среднего бизнеса в регионе и усилить финансовую устойчивость предпринимательского сектора.
"Кузбасс обладает мощной промышленной базой и высоким потенциалом для реализации масштабных инвестиционных проектов. Наше партнерство направлено на создание устойчивой финансовой опоры для развития ключевых отраслей и поддержки предпринимательства в регионе. Мы видим высокую заинтересованность властей и институтов развития области в модернизации экономики и готовы быть надежным финансовым партнером в этих процессах", — отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.
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