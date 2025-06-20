В Самаре создадут региональный координационный центр

В пятницу, 20 июня, на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Константин Калинин подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

Аналитический центр при правительстве Российской Федерации занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны. Также он осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного центра правительства РФ.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и Аналитическим центром закрепило основные направления взаимодействия сторон. В частности, в совместной работе по созданию в Самарской области Регионального координационного центра (РКЦ), который формируется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

"Соглашение, которое мы подписали, заложит основы для методического и консультационного обеспечения регионального координационного центра Самарской области. Теперь лучшие практики Аналитического центра будут применяться при обеспечении оперативных и согласованных действий органов власти нашего региона, муниципальных образований, различных учреждений и организаций, - отметил Вячеслав Федорищев. - Совместная работа поможет более эффективно разрешать штатные и нештатные инциденты, эффективно реализовывать задачи социально-экономического развития Самарской области".

С 2022 г. Аналитический центр при правительстве Российской Федерации ведет проект "Масштабирование КЦ в регионы".

"За это время при нашем содействии начал работу уже не один десяток региональных координационных центров. Этот процесс у нас отлажен. Наши специалисты проводят консультации, помогают коллегам на местах освоить методы и инструменты работы, - сказал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин. - Когда РКЦ работает в регионе как главный оперативный штаб губернатора, положительный эффект для социально-экономического развития региона наступает довольно быстро, а значит, улучшается качество и уровень жизни людей".

Аналитический центр ведет информационно-методологическое сопровождение процессов по созданию Регионального координационного центр в Самарской области, включая регулярные консультации, передачу передовых практик и инструментов мониторинга, а также формирование четких рекомендаций по выстраиванию рабочих процессов и обучению персонала.