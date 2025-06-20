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Власть и политика

В Самаре создадут региональный координационный центр

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 июня, на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Константин Калинин подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Аналитический центр при правительстве Российской Федерации занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны. Также он осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного центра правительства РФ. 
Соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и Аналитическим центром закрепило основные направления взаимодействия сторон. В частности, в совместной работе по созданию в Самарской области Регионального координационного центра (РКЦ), который формируется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

"Соглашение, которое мы подписали, заложит основы для методического и консультационного обеспечения регионального координационного центра Самарской области. Теперь лучшие практики Аналитического центра будут применяться при обеспечении оперативных и согласованных действий органов власти нашего региона, муниципальных образований, различных  учреждений и организаций, - отметил Вячеслав Федорищев. - Совместная работа поможет более эффективно разрешать штатные и нештатные инциденты, эффективно реализовывать задачи социально-экономического развития Самарской области".

С 2022 г. Аналитический центр при правительстве Российской Федерации ведет проект "Масштабирование КЦ в регионы".

"За это время при нашем содействии начал работу уже не один десяток региональных координационных центров. Этот процесс у нас отлажен. Наши специалисты проводят консультации, помогают коллегам на местах освоить методы и инструменты работы, - сказал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин. - Когда РКЦ работает в регионе как главный оперативный штаб губернатора, положительный эффект для социально-экономического развития региона наступает довольно быстро, а значит, улучшается качество и уровень жизни людей". 

Аналитический центр ведет информационно-методологическое сопровождение процессов по созданию Регионального координационного центр в Самарской области, включая регулярные консультации, передачу передовых практик и инструментов мониторинга, а также формирование четких рекомендаций по выстраиванию рабочих процессов и обучению персонала. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 03 мая 2025 08:18 "Дом промышленности" хотят вернуть региону

С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

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Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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