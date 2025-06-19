Поддерживая будущее российской экономики: на ПМЭФ-2025 состоялась встреча НОВИКОМа и МГТУ им. Н.Э.Баумана

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча председателя правления банка НОВИКОМ Елены Георгиевой и ректора МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаила Гордина. Банк, входящий в холдинг "РТ-Финанс" - центр финансовых компетенций Госкорпорации "Ростех", и ведущий технический вуз страны обсудили ключевые направления сотрудничества. Партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, необходимых для достижения промышленного лидерства России.

"Сегодня, когда задача достижения технологического суверенитета стоит в числе приоритетных национальных целей, инвестиции в образование и подготовку инженерной элиты приобретают особое значение. Мы уверены, что устойчивое развитие промышленности невозможно без крепкой опоры на науку, образование и талантливую молодежь. Сотрудничество НОВИКОМа с МГТУ им. Н.Э.Баумана - это не просто вклад в развитие одного из сильнейших технических вузов страны и опорного вуза Ростеха. Это инвестиции в инженерные кадры, которые укрепят позиции России как промышленной державы", - подчеркнула Елена Георгиева.

НОВИКОМ - системный партнер МГТУ им. Н.Э.Баумана, с которым в 2024 году на ПМЭФ было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере науки и образования. Банк оказывает поддержку образовательным программам вуза, помогает модернизировать учебную инфраструктуру, участвует в мероприятиях, способствующих раскрытию потенциала студентов инженерных направлений.

Так, при содействии НОВИКОМа университет приобрел оборудование для создания виртуального музея предприятия "ОДК-Авиадвигатель" (входит в ОДК Госкорпорации "Ростех") - проекта в рамках образовательно-профессионального трека "Крылья Ростеха". Экспонатами музея стали интерактивные 3D-модели авиационных двигателей.

Также банк поддержал создание компьютерного класса кафедры Э3 "Газотурбинные двигатели и комбинированные установки" - проекта Фонда технологического лидерства МГТУ им. Н.Э.Баумана. Это позволит повысить качество подготовки кадров для двигателестроительной отрасли.

В прошлом году НОВИКОМ также выступил партнером ряда студенческих соревнований, таких как хардатон "Инженерный вызов", и продолжит эту традицию в 2025 году.

Особую роль в партнерстве банка и вуза играет международное направление. В 2024 году НОВИКОМ стал первым российским банком, открывшим представительство на Кубе, и официальным представителем МГТУ им. Н.Э.Баумана в республике. Весной этого года представители банка рассказали о возможностях обучения кубинских студентов в рамках квот правительства РФ на заседании российско-кубинской рабочей группы по высшему образованию. Программа направлена на развитие гуманитарных связей и подготовку квалифицированных кадров, востребованных в приоритетных отраслях экономики карибского государства.

МГТУ им. Н.Э.Баумана - опорный вуз и стратегический партнер Ростеха. В интересах Корпорации университет готовит специалистов по двум образовательно-профессиональным трекам "Крылья Ростеха" и "Ростех. Биотехмед". Студенты-целевики обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В партнерстве с вузом Ростех выстраивает опережающую модель подготовки инженерных кадров, ориентированную на реальные запросы индустрии.