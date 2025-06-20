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Экономика и бизнес

ПСБ обсудил с экспертами развитие инноваций в России

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума совместно с компанией "Иннопрактика" провел деловой завтрак "Инвестиции в будущее: инновации как фундамент российской экономики". Петр Фрадков, председатель ПСБ, основной темой дискуссии обозначил развитие инновационных проектов в России и дальнейшие перспективы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

"Финансирование инноваций в России за последние 5 лет выросло почти в два раза. При этом уровень инновационной активности компаний в нашей стране все еще остается недостаточным — около 10–12% по сравнению с другими странами. Однако для инновационной экономики финансирование является важной, но не основной частью — это в первую очередь эффективная система отбора, продвижения и внедрения перспективных идей и технологий, состоящая из множества элементов. При правильном подходе к управлению и применению технологий инновационные компании способны работать в любых экономических условиях, генерируя передовые решения для развития экономики", — сказал в приветственном слове к участникам делового завтрака Петр Фрадков.

В ходе дискуссии эксперты рассмотрели влияние инновационной деятельности компаний на развитие и конкурентоспособность как отдельных российских регионов, так и страны в целом, необходимость взращивания высококвалифицированных кадров в технологических отраслях, пути повышения инновационной привлекательности регионов, а также необходимость дополнительных мер поддержки технологических компаний.

Спикерами делового завтрака также стали первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Андрей Яцкин, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, генеральный директор АО "НСПК" Дмитрий Дубынин, заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев.

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