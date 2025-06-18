ПСБ запускает вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла

ПСБ расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла (золото, серебро).

Клиенты, купившие обезличенные золото или серебро на металлический счет на сумму свыше 50 000 рублей, смогут открыть депозит на равнозначную сумму с максимальной доходностью до 20,5% годовых.

Максимальную ставку клиенты получают при размещении средств на шесть месяцев, на три месяца действует ставка 20%, на год — 19%.

"Клиенты по-прежнему сохраняют высокую сберегательную активность, интересуясь новыми возможностями для приумножения и диверсификации своих средств. С учетом интереса клиентов к инвестициям в драгоценные металлы мы расширяем нашу линейку сберегательных инструментов и предлагаем вкладчикам комбинированный накопительный продукт с привлекательной ставкой 20,5% годовых и возможностью заработать на росте цен на золото и серебро, зафиксировав прибыль в любой удобный момент. Такой продукт подойдет тем, кто стремится диверсифицировать свои сбережения, защитить средства от инфляции и рисков ослабления рубля", — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.

Купить драгоценный металл и открыть вклад можно в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.

Ставка 20,5% годовых по вкладу "Драгоценный" действует при размещении вклада на сумму от 50 000 ₽ на срок 181 дней при одновременной покупке и зачислении на обезличенный металлический счет в банке драгоценного металла (золото, серебро). Минимальная гарантированная ставка — 19,0% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 17.06.2025. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.