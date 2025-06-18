16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На российском рынке появился механизм выявления шпионских ПО ВТБ: россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году Поддерживая будущее российской экономики: на ПМЭФ-2025 состоялась встреча НОВИКОМа и МГТУ им. Н.Э.Баумана ВТБ: сбережения россиян к концу 2025 года приблизятся к 70 трлн рублей ПСБ и Связь.ON расширяют программу лояльности для зарплатных клиентов

Банки Финансы

ПСБ запускает вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 198
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла (золото, серебро).

Клиенты, купившие обезличенные золото или серебро на металлический счет на сумму свыше 50 000 рублей, смогут открыть депозит на равнозначную сумму с максимальной доходностью до 20,5% годовых.

Максимальную ставку клиенты получают при размещении средств на шесть месяцев, на три месяца действует ставка 20%, на год — 19%.

"Клиенты по-прежнему сохраняют высокую сберегательную активность, интересуясь новыми возможностями для приумножения и диверсификации своих средств. С учетом интереса клиентов к инвестициям в драгоценные металлы мы расширяем нашу линейку сберегательных инструментов и предлагаем вкладчикам комбинированный накопительный продукт с привлекательной ставкой 20,5% годовых и возможностью заработать на росте цен на золото и серебро, зафиксировав прибыль в любой удобный момент. Такой продукт подойдет тем, кто стремится диверсифицировать свои сбережения, защитить средства от инфляции и рисков ослабления рубля", — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.

Купить драгоценный металл и открыть вклад можно в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.

Ставка 20,5% годовых по вкладу "Драгоценный" действует при размещении вклада на сумму от 50 000 ₽ на срок 181 дней при одновременной покупке и зачислении на обезличенный металлический счет в банке драгоценного металла (золото, серебро). Минимальная гарантированная ставка — 19,0% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 17.06.2025. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.

Реклама. psbank.ru

2VSb5zDGSHe

ПАО "Банк ПСБ". Генеральная лицензия Банка России №3251 от 17.12.2014 г.

ИНН 7744000912

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6