Продажи АвтоВАЗа в России в феврале выросли на 13%

В феврале 2021 года в России продано 28 272 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что на 13,1% превышает результаты февраля 2020 года.

Так, продажи легковых моделей семейства Granta составили 9 790 автомобилей, что на 2,4% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Семейство Vesta так же продемонстрировало рост продаж - было реализовано 8 745 автомобилей. На третьем месте — совокупные результаты продаж легковых версий и фургонов Largus с результатом в 6 428 автомобилей.

Заметный рост продолжает показывать и семейство XRAY. В феврале было продано 2 058 автомобилей (+33,8% к февралю прошлого года), говорится в сообщении компании.