Управленцы-стажеры РАНХиГС обсудили молодежную политику Тольятти

Во вторник, 16 марта, в рамках региональной стажировки для участников образовательной программы РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей" состоялась стратегическая сессия. Основным вопросом повестки стало стратегическое развитие молодежной политики в Тольятти.

Участники стажировки — победители и финалисты всероссийского конкурса "Лидеры России" — руководители органов государственной и муниципальной службы, бизнесмены, общественные деятели.

Совместно с руководством области стажеры будут разрабатывать проектные идеи для актуальной задачи, которая стоит перед регионом — привлечение студентов и молодых специалистов в Самарскую область.

Чтобы лучше погрузиться в проблематику и познакомиться со спецификой региона, для стажеров запланирован ряд встреч с министрами, представителями крупнейших предприятий, студентами опорных вузов региона, молодыми учеными и специалистами.

В Тольятти стажеры встретились с представителями администрации города, сотрудниками Тольяттинского государственного университета, молодыми специалистами АвтоВАЗа, а также с членами Инициативного центра лидеров Самарской области.

О специфике города Тольятти рассказал руководитель Инициативного центра, суперфиналист конкурса "Лидеры России" третьего сезона Александр Свистунов. Он отметил, что Тольятти — самый крупный моногород Российской Федерации. Градообразующее предприятие города — АвтоВАЗ является одним из лидеров автомобильной промышленности России. "Город имеет огромный потенциал в части привлечения молодежи, который мы просим вас помочь раскрыть", — обратился к лидерам Александр Свистунов.

Директор МБУ ММЦ "Шанс" Татьяна Штангрет обратила внимание, что Тольятти не только город для работы, но и город, который удобен для жизни. Городская среда в городе комфортна и доступна.

Об инвестиционной привлекательности города в формате ВКС рассказал заместитель руководителя проектного офиса по развитию ТОСЭР "Тольятти", главный специалист проекта в МАУ "Агентство экономического развития" Александр Дроботов. В городе действует целый ряд инвестиционных площадок различного уровня, масштаба и назначения, такие как особая экономическая зона "Тольятти", технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и другие.

Свое мнение высказал участник стажировки, финалист конкурса "Лидеры России" Тимофей Фокин: "Во всех регионах, где я был, не хватает молодежи, которая умеет работать в качестве стартаперов. Пока в город не придут люди, которые сделают хорошее кафе, оно не появится. Нужно растить лидеров! Систематически обучать молодежь, развивать в них умение мыслить нестандартно, развивать в них лидерские качества".

В конце встречи участники обменялись контактами, чтобы работать в тесном контакте на протяжении рабочей недели.

Отметим, что в рамках стажировки запланированы и другие интересные встречи. 17 марта стажеры встретятся со студентами опорных вузов Самарской области, где обсудят систему высшего образования региона.