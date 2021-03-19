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Общество

Хинштейн встретится с жителями ул. Карла Маркса по поводу строящейся 26-этажки

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что собирается провести встречу с жителями дома по ул. Карла Маркса, 167. Самарцы недовольны возможным строительством 26-этажки поблизости.

"Карла Маркса 167! Сегодня состоялась встреча с главой Октябрьского района и представителями минстроя. Наши доводы не были услышаны! Жители против строительства 26-этажного дома. Просим встречи с Вами", — обратились самарцы к депутату.

"Если жители хотят, значит, встретимся", — сообщил в Twitter Александр Хинштейн в ответ на просьбу жильцов.

Напомним, на пересечении ул. Карла Маркса и Г. Митирева появится высотка в 26 этажей. Как уточнили в минстрое региона, разрешение на строительство было выдано ООО "Радамира".

"В соответствии с градостроительным планом земельного участка, представленным с заявлением о выдаче разрешения на строительство, земельный участок, планируемый под застройку, расположен в зоне Ж-4, где многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) является основным видом разрешенного использования. Максимальная высота зданий для указанного вида составляет 75 метров", — ранее пояснили в ведомстве местным жителям, убежденным, что территория относится к зоне Ж-3 (среднеэтажная).

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