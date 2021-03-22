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В 2021 г. в Самаре отремонтируют ограждения на "Татарском" и "Городском" кладбищах В начале недели в области потеплеет до +5°C За сутки в регионе выявлено 205 человек с COVID-19 В Ширяево планируют построить причал 211 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

Общество

В 2021 г. в Самаре отремонтируют ограждения на "Татарском" и "Городском" кладбищах

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем году 5,8 млн рублей будет выделено на ремонт ограждений двух городских кладбищ. Информация об этом размещена на сайте мэрии Самары.

Самарский департамент экономического развития, инвестиций и торговли подготовил проект постановления с предложением внести изменения в муниципальную программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в Самаре", рассчитанную на 2019–2028 гг. Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия.

В пояснительной записке сказано, что объем финансирования программы в 2021 г. увеличился на 8,6 млн рублей. Из этой суммы 5,8 млн рублей будет направлено на ремонт ограждений городских кладбищ — "Татарского" ул. Юзовской и "Городского" на ул. Партизанской. Исполнителем назначено МКУ "Ритуал".

Кроме того, 1,12 млн истратят на организацию электронного учета захоронений, и 1,6 млн рублей — на текущее содержание мест захоронения на общественных муниципальных кладбищах.

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