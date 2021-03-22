В 2021 г. в Самаре отремонтируют ограждения на "Татарском" и "Городском" кладбищах

В текущем году 5,8 млн рублей будет выделено на ремонт ограждений двух городских кладбищ. Информация об этом размещена на сайте мэрии Самары.

Самарский департамент экономического развития, инвестиций и торговли подготовил проект постановления с предложением внести изменения в муниципальную программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в Самаре", рассчитанную на 2019–2028 гг. Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия.

В пояснительной записке сказано, что объем финансирования программы в 2021 г. увеличился на 8,6 млн рублей. Из этой суммы 5,8 млн рублей будет направлено на ремонт ограждений городских кладбищ — "Татарского" ул. Юзовской и "Городского" на ул. Партизанской. Исполнителем назначено МКУ "Ритуал".

Кроме того, 1,12 млн истратят на организацию электронного учета захоронений, и 1,6 млн рублей — на текущее содержание мест захоронения на общественных муниципальных кладбищах.