Четыре студента Самарского государственного университета путей сообщения дошли до финала всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал". Заключительный этап проводится с середины февраля до конца апреля, когда будет завершена проверка контрольных работ.
В минувшую субботу, 17 апреля, состоялся финал олимпиады "Я — профессионал", в рамках которого участники выполняли оригинальные практико-ориентированные задания и защищали свои презентации.
Студенческая олимпиада "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". В этом году более 29 тысяч студентов успешно выполнили задания отборочного онлайн-этапа и вышли в заключительный этап, чтобы побороться за дипломы и медали победителей.
От СамГУПС в финал олимпиады вышли четыре студента: студентки 3 курса факультета "Экономика, логистика и менеджмент на транспорте" Нелли Луценко, Владлена Малышева, Юлия Фролова и студент 5 курса факультета "Эксплуатация железных дорог" Максим Тороповский.
Максим Тороповский под руководством доцента кафедры "ТГКРСУ" Антона Эрлиха принял участие в финальном этапе Всероссийской образовательной олимпиады "Я — профессионал". Основная тема олимпиадного задания: анализ и оптимизация работы нефтеналивного терминала. Задание финала было разделено на 2 этапа: решение задания и подготовка презентации, защита работы.
Максим Тороповский отметил, что благодаря подготовительным вебинарам, организованным Российским университетом транспорта (РУТ), и профильным дисциплинам, преподаваемым в СамГУПС, задание оказалось несложным.
Защита работ проходила в дистанционном формате. В строго отведенное время участник подключался к конференции, где его уже ожидала комиссия, которая оценивала материал и ораторские качества выступающего. Атмосфера была весьма дружелюбной, члены комиссии внимательно выслушали презентационную часть, после которой задавали интересующие их вопросы.
"В этом сезоне остается только ждать оглашения результатов. С большим удовольствием принял бы участие в следующем году, жаль, что олимпиада предназначена только для студентов", — признается Максим.
Напомним, участники олимпиады — студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта — поддержать талантливых ребят, дать им возможность продолжить учебу в ведущих вузах страны и даже начать карьеру в крупной компании.
Заключительный этап продлится до конца апреля 2021 года, а имена дипломантов станут известны в мае. В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Но все они получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также смогут пройти стажировку в крупной профильной компании.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.