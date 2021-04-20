Четыре студента Самарского государственного университета путей сообщения дошли до финала всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал". Заключительный этап проводится с середины февраля до конца апреля, когда будет завершена проверка контрольных работ.

В минувшую субботу, 17 апреля, состоялся финал олимпиады "Я — профессионал", в рамках которого участники выполняли оригинальные практико-ориентированные задания и защищали свои презентации.

Студенческая олимпиада "Я — профессионал" — один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". В этом году более 29 тысяч студентов успешно выполнили задания отборочного онлайн-этапа и вышли в заключительный этап, чтобы побороться за дипломы и медали победителей.

От СамГУПС в финал олимпиады вышли четыре студента: студентки 3 курса факультета "Экономика, логистика и менеджмент на транспорте" Нелли Луценко, Владлена Малышева, Юлия Фролова и студент 5 курса факультета "Эксплуатация железных дорог" Максим Тороповский.

Максим Тороповский под руководством доцента кафедры "ТГКРСУ" Антона Эрлиха принял участие в финальном этапе Всероссийской образовательной олимпиады "Я — профессионал". Основная тема олимпиадного задания: анализ и оптимизация работы нефтеналивного терминала. Задание финала было разделено на 2 этапа: решение задания и подготовка презентации, защита работы.

Максим Тороповский отметил, что благодаря подготовительным вебинарам, организованным Российским университетом транспорта (РУТ), и профильным дисциплинам, преподаваемым в СамГУПС, задание оказалось несложным.

Защита работ проходила в дистанционном формате. В строго отведенное время участник подключался к конференции, где его уже ожидала комиссия, которая оценивала материал и ораторские качества выступающего. Атмосфера была весьма дружелюбной, члены комиссии внимательно выслушали презентационную часть, после которой задавали интересующие их вопросы.

"В этом сезоне остается только ждать оглашения результатов. С большим удовольствием принял бы участие в следующем году, жаль, что олимпиада предназначена только для студентов", — признается Максим.

Напомним, участники олимпиады — студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта — поддержать талантливых ребят, дать им возможность продолжить учебу в ведущих вузах страны и даже начать карьеру в крупной компании.

Заключительный этап продлится до конца апреля 2021 года, а имена дипломантов станут известны в мае. В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Но все они получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также смогут пройти стажировку в крупной профильной компании.