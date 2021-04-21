На очистку берегов рек Волги, Самары и Татьянки выделят 12 млн рублей

Мэрия Самары выделит около 12 млн рублей на расчистку водоемов в городе от мусора и поддержание территорий в чистоте до осени.

Заказчиком выступил самарский департамент городского хозяйства и экологии. Ведомство ищет подрядчиков, которые очистят левый и правый берег Волги, Самары, Татьянки и других водоемов, а также организуют централизованный сбор и вывоз отходов в неорганизованных местах массового отдыха (с помощью установки бункеров-накопителей) в Самаре.

На расчистку левобережья выделено 5,3 млн рублей, на расчистку правого берега — 6,6 млн рублей. В качестве источника финансирования указаны средства городского бюджета.

Среди требований к подрядчикам: минимум пять специализированных автомобилей с герметичным кузовом (объем от восьми кубометров), а также наличие 40 бункеров-накопителей (8-10 кубометров).

Мусор нужно будет вывозить раз в сутки.

Победителей торгов должны определить к началу мая. При этом на левобережье работы продлятся до 31 октября, на правом берегу — до 30 сентября.