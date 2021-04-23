Инновации ученых СамГУПС будут интегрированы в проекты ОАО "РЖД"

Во вторник, 20 апреля, Самарский государственный университет путей сообщения с рабочим визитом посетил начальник департамента технической политики ОАО "РЖД" Владимир Андреев. Целью визита стало знакомство с отраслевым университетом и Самарской областью.

Руководителя департамента сопровождали и. о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, главный инженер Куйбышевской дороги Денис Аграфенин, начальник службы технической политики КбшЖД Виталий Карпович. На встрече присутствовали ведущие ученые университета, преподаватели, аспиранты и студенты.

Знакомство с отраслевым вузом началось с осмотра экспозиции Поволжского музея железнодорожной техники и учебного полигона на ул. Литвинова. Владимиру Андрееву показали работу межотраслевой лаборатории "Газомоторное и водородное топливо", открытой на базе факультета "Подвижной состав и путевые машины" в прошлом году.

Межотраслевая лаборатория предназначена для подготовки научных кадров, проведения аспирантами и докторантами исследований по актуальным направлениям газомоторной и водородной тематики.

Для этого в лаборатории смонтировано автономное газовое оборудование для подачи в дизельный двигатель, а также стенд для проведения испытаний с водородом. Задействовано две экспериментальных установки для проведения исследований по смешению газа и дизельного топлива. Установки оснащены современной системой электронного управления и контроля параметров работы двигателя по газодизельному циклу.

Кроме того, в лаборатории имеется экспериментальная модель по конверсии природного газа, которая может быть адаптирована к применению на железнодорожном транспорте для генерации на двигателе локомотива метано-водородной смеси.

Затем Владимир Андреев осмотрел учебный ангар с железнодорожной техникой и оборудованием для практического обучения студентов СамГУПС.

По словам директора НИИ "Транспорт" СамГУПС Полины Романовой, руководитель департамента технической политики отметил высокий уровень оснащения учебно-материальной базы СамГУПС по подготовке специалистов по тяговому подвижному составу (локомотивам). Он отметил разработки ученых СамГУПС, при этом выделив проекты, связанные с повышением эффективности объектов инфраструктуры и энергоснабжения, а также наработки ученых по совершенствованию процессов управления железнодорожными перевозками.

В этот же день на площадке бренд-зоны ОАО "РЖД" университета Владимиру Андрееву представили более 30 инновационных проектов, направленных на повышение эффективности железнодорожного транспорта и городских транспортных систем. С особым интересом Владимир Андреев выслушал презентацию проекта учебного мобильного приложения, разработанного активом Студенческого научного общества (СНО) СамГУПС.

По мнению Владимира Андреева, железнодорожный университет сегодня является одной из наиболее представительных площадок в регионе, где ведется активная научная и инновационная деятельность не только по железнодорожной тематике, но и по проблемам транспортной сферы в целом.

"Сегодня важно понять, как происходит интеграция возможностей университета с техническими решениями, разрабатываемыми в компании, чем занимаются коллеги, какими проектами и как эти проекты могут быть интегрированы в глобальные проекты компании. Проекты интересные, разработки университета представляют широкое поле деятельности для дальнейшего сотрудничества", — отметил Владимир Андреев.

Кроме того, Владимир Андреев высоко оценил уровень оснащения бренд-зоны ОАО "РЖД" в СамГУПС, отметив, что сегодня наиболее значимые мероприятия в вузах проходят именно на брендированных площадках. Компания ОАО "РЖД" намерена и дальше развивать взаимодействие с отраслевыми вузами, в том числе по совершенствованию лабораторной базы и образовательной инфраструктуры. Центральное значение имеет научная составляющая взаимодействия компании университетов с отраслевыми вузами, в том числе с СамГУПС.

"Нам важно понимать, куда направить усилия и проекты ученых, чтобы их разработки были эффективны и востребованы в ОАО "РЖД", — пояснил Владимир Андреев.