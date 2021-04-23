Инновации ученых СамГУПС будут интегрированы в проекты ОАО "РЖД"

Во вторник, 20 апреля, Самарский государственный университет путей сообщения с рабочим визитом посетил начальник департамента технической политики ОАО "РЖД" Владимир Андреев. Целью визита стало знакомство с отраслевым университетом и Самарской областью.
Руководителя департамента сопровождали и. о. ректора СамГУПС Максим Гаранин, главный инженер Куйбышевской дороги Денис Аграфенин, начальник службы технической политики КбшЖД Виталий Карпович. На встрече присутствовали ведущие ученые университета, преподаватели, аспиранты и студенты.
Знакомство с отраслевым вузом началось с осмотра экспозиции Поволжского музея железнодорожной техники и учебного полигона на ул. Литвинова. Владимиру Андрееву показали работу межотраслевой лаборатории "Газомоторное и водородное топливо", открытой на базе факультета "Подвижной состав и путевые машины" в прошлом году.
Межотраслевая лаборатория предназначена для подготовки научных кадров, проведения аспирантами и докторантами исследований по актуальным направлениям газомоторной и водородной тематики.
Для этого в лаборатории смонтировано автономное газовое оборудование для подачи в дизельный двигатель, а также стенд для проведения испытаний с водородом. Задействовано две экспериментальных установки для проведения исследований по смешению газа и дизельного топлива. Установки оснащены современной системой электронного управления и контроля параметров работы двигателя по газодизельному циклу.
Кроме того, в лаборатории имеется экспериментальная модель по конверсии природного газа, которая может быть адаптирована к применению на железнодорожном транспорте для генерации на двигателе локомотива метано-водородной смеси.
Затем Владимир Андреев осмотрел учебный ангар с железнодорожной техникой и оборудованием для практического обучения студентов СамГУПС.
По словам директора НИИ "Транспорт" СамГУПС Полины Романовой, руководитель департамента технической политики отметил высокий уровень оснащения учебно-материальной базы СамГУПС по подготовке специалистов по тяговому подвижному составу (локомотивам). Он отметил разработки ученых СамГУПС, при этом выделив проекты, связанные с повышением эффективности объектов инфраструктуры и энергоснабжения, а также наработки ученых по совершенствованию процессов управления железнодорожными перевозками.
В этот же день на площадке бренд-зоны ОАО "РЖД" университета Владимиру Андрееву представили более 30 инновационных проектов, направленных на повышение эффективности железнодорожного транспорта и городских транспортных систем. С особым интересом Владимир Андреев выслушал презентацию проекта учебного мобильного приложения, разработанного активом Студенческого научного общества (СНО) СамГУПС.
По мнению Владимира Андреева, железнодорожный университет сегодня является одной из наиболее представительных площадок в регионе, где ведется активная научная и инновационная деятельность не только по железнодорожной тематике, но и по проблемам транспортной сферы в целом.
"Сегодня важно понять, как происходит интеграция возможностей университета с техническими решениями, разрабатываемыми в компании, чем занимаются коллеги, какими проектами и как эти проекты могут быть интегрированы в глобальные проекты компании. Проекты интересные, разработки университета представляют широкое поле деятельности для дальнейшего сотрудничества", — отметил Владимир Андреев.
Кроме того, Владимир Андреев высоко оценил уровень оснащения бренд-зоны ОАО "РЖД" в СамГУПС, отметив, что сегодня наиболее значимые мероприятия в вузах проходят именно на брендированных площадках. Компания ОАО "РЖД" намерена и дальше развивать взаимодействие с отраслевыми вузами, в том числе по совершенствованию лабораторной базы и образовательной инфраструктуры. Центральное значение имеет научная составляющая взаимодействия компании университетов с отраслевыми вузами, в том числе с СамГУПС.
"Нам важно понимать, куда направить усилия и проекты ученых, чтобы их разработки были эффективны и востребованы в ОАО "РЖД", — пояснил Владимир Андреев.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.