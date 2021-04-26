Компания "Самаранефтегаз" приняла участие в экологическом субботнике "Зеленая весна" в Отрадном

Сотрудники АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") приняли участие во всероссийском субботнике "Зеленая весна". Он состоялся в городском парке культуры и отдыха в Отрадном.

Традиционно городской парк открывает летний сезон в первых числах мая. В 2021 году общественное пространство откроется для посетителей 3 мая и встретит жителей и гостей Отрадного существенно преображенным.

В 2019 году Отрадный стал победителем всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов. В прошлом году проект "Отрадный парк — сила притяжения" был реализован. Здесь появились зоны отдыха, активного спорта, велодорожка и беговая дорожка, несколько детских площадок. А главная достопримечательность, которой могут отныне гордиться горожане, — современное колесо обозрения.

Масштабное благоустройство в парке состоялось впервые со дня его основания в 1963 году. Реконструкция и установка знакового объекта стали возможными благодаря мощной финансовой поддержке АО "Самаранефтегаз". Перед открытием общественного пространства сотрудники акционерного общества провели в нем экологический субботник "Зеленая весна": расчистили территорию от прошлогодней листвы и высадили аллею из 20 берез пушистых.

Перед стартом работ к сотрудникам компании обратился заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО "Самаранефтегаз" Олег Гладунов.

"Сегодня мы стали участниками всероссийской акции, направленной на заботу о природе. Выражаю слова благодарности организаторам, которые собрали нас в Отрадном. "Самаранефтегаз" очень внимательно относится к вопросам охраны окружающей среды и сохранения уникальных экосистем Поволжья. Мы постоянно участвуем во всех крупных экологических проектах, включая всероссийский субботник "Зеленая весна", поддерживаем природоохранные инициативы общественных организаций", — подчеркнул он.

Олег Гладунов также обратился к представителям администрации Отрадного, поблагодарив за возможность внести вклад в благоустройство территории: "Сегодня мы вышли на субботник именно в то место, к реконструкции которого ранее приложили усилия. "Самаранефтегаз" выделил значительные средства на благоустройство парка, приобретение и монтаж колеса обозрения. Уверен, благодаря реконструкции парк будет радовать жителей многие годы. А такие субботники будут поддерживать в нем чистоту и порядок".

В свою очередь, заместитель главы Отрадного Оксана Зеленская выразила благодарность руководству АО "Самаранефтегаз" за финансовую поддержку.

"Наш парк давно требовал обновления. Мы поддерживали его мелкими ежегодными ремонтами, но их, конечно, было недостаточно. Столь глобальной реконструкции в парке еще не было никогда. Сегодня это современное общественное пространство, где созданы все условия для отдыха, занятий спортом. И особой гордостью этого места будет новое колесо обозрения", — сообщила Оксана Зеленская.

Парк получает развитие, возвращая прежние лучшие традиции. В семидесятых годах здесь уже было колесо обозрения. Однако в силу возраста оно пришло в негодность и давно было демонтировано.

Отрадный — зеленый и благоустроенный город. И с высоты колеса обозрения открывается прекраснейшая картина. Поэтому подарку нефтяников горожане обрадовались.

За последние несколько лет на территории Отрадного АО "Самаранефтегаз" реализовало целый ряд значимых проектов. Обустроило сцену на городской площади, приобрело детский игровой комплекс для парка культуры и отдыха, и световое оборудование для дворца культуры. На средства предприятия проводится реконструкция здания Детской школы искусств, а также капитальный ремонт столовой в детском оздоровительном лагере "Остров детства".

"Самаранефтегаз" в рамках программы социально-экономического партнерства активно участвует в развитии городов, поселков и сельских поселений, где ведет свою производственную деятельность. Ежегодно на территории Самарской области мы реализуем более 70 социальных проектов", — сообщил Олег Гладунов, подчеркнув, что работа в этом направлении будет продолжена.