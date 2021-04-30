Студенты СамГУПС приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы"

Вчера, 29 апреля, студенты СамГУПС присоединились к Всероссийской акции "Исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны".

Целью проведения акции является повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. За 45 минут студентам необходимо было ответить на 25 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны. Вопросы носили разноплановый характер: вставить пропущенное слово, указать имя по фотографии, выстроить хронологию событий.

В акции приняли участие около 50 студентов со всех факультетов. Данная акция проходит в университете во второй раз.

По словам организатора мероприятия, и. о. начальника управления социальной работы Ольги Суляевой, участие молодых людей в подобной акции помогает привлечь интерес к истории, основным событиям Великой Отечественной войны, подвигам фронтовиков. Важно помнить о своих героях, ведь среди них были наши родственники, которые воевали ради нас, ради всего человечества. Важно хранить память и чтить подвиги наших соотечественников.

В конце мероприятия студенты получили именные дипломы. Итоги Диктанта Победы будут известны примерно через месяц после его проведения. Чтобы узнать свой результат, необходимо зайти в личный кабинет на сайте акции и ввести уникальный номер, полученный при регистрации.

Напоминаем, мероприятие проходило с обязательным соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.