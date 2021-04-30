Студенты СамГУПС приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы"

Вчера, 29 апреля, студенты СамГУПС присоединились к Всероссийской акции "Исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны".
Целью проведения акции является повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. За 45 минут студентам необходимо было ответить на 25 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны. Вопросы носили разноплановый характер: вставить пропущенное слово, указать имя по фотографии, выстроить хронологию событий.
В акции приняли участие около 50 студентов со всех факультетов. Данная акция проходит в университете во второй раз.
По словам организатора мероприятия, и. о. начальника управления социальной работы Ольги Суляевой, участие молодых людей в подобной акции помогает привлечь интерес к истории, основным событиям Великой Отечественной войны, подвигам фронтовиков. Важно помнить о своих героях, ведь среди них были наши родственники, которые воевали ради нас, ради всего человечества. Важно хранить память и чтить подвиги наших соотечественников.
В конце мероприятия студенты получили именные дипломы. Итоги Диктанта Победы будут известны примерно через месяц после его проведения. Чтобы узнать свой результат, необходимо зайти в личный кабинет на сайте акции и ввести уникальный номер, полученный при регистрации.
Напоминаем, мероприятие проходило с обязательным соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.