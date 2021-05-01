Евгений Чудаев претендует на депутатское кресло в губдуме

Бывший министр строительства Самарской области Евгений Чудаев подал заявку на участие в праймериз "Единой России" перед выборами депутатов в губернскую думу.
Напомним, Чудаев возглавлял ведомство с декабря 2018 года. 1 апреля он написал заявление об увольнении по собственному желанию. До того экс-министр руководил девелоперской компаний "Древо", принадлежащей его отцу.
Как указывается в карточке Чудаева на сайте партии "Единая Россия", сейчас он находится в статусе временно неработающего. Кандидат намерен баллотироваться в губдуму от Красноярского избирательного округа №14. Сейчас в областном парламенте эту территорию представляет Андрей Кислов, который также заявился на праймериз.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...