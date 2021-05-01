Евгений Чудаев претендует на депутатское кресло в губдуме

Бывший министр строительства Самарской области Евгений Чудаев подал заявку на участие в праймериз "Единой России" перед выборами депутатов в губернскую думу.

Напомним, Чудаев возглавлял ведомство с декабря 2018 года. 1 апреля он написал заявление об увольнении по собственному желанию. До того экс-министр руководил девелоперской компаний "Древо", принадлежащей его отцу.

Как указывается в карточке Чудаева на сайте партии "Единая Россия", сейчас он находится в статусе временно неработающего. Кандидат намерен баллотироваться в губдуму от Красноярского избирательного округа №14. Сейчас в областном парламенте эту территорию представляет Андрей Кислов, который также заявился на праймериз.