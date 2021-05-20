16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В губдуме не одобрили сокращение транспортных льгот для экс-губернаторов В Самарской области уполномоченный по правам ребенка может получить право законодательной инициативы Кинельские депутаты предложили перерегистрировать участки, поставленные на учет до 2008 года Входную сумму для ключевых инвесторов в Самарской области планируют снизить до 300 млн рублей Геннадий Котельников: "Год с начала пандемии - год, как мы вместе справились"

Законотворчество Власть и политика

В губдуме не одобрили сокращение транспортных льгот для экс-губернаторов

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 148
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Комитет Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 20 мая рекомендовал отклонить законопроект депутата Михаила Матвеева о пересмотре льгот по транспортному обслуживанию для бывших губернаторов. Об этом Матвеев сообщил в своем Телеграм-канале.

Сейчас экс-главам регионаза счет бюджета регион предоставляется транспортное обслуживание и возмещаются расходы по пользованию VIP-залов аэропортов, железнодорожных, морских и речных вокзалов независимо от места их проживания.

Матвеев предложил ограничить действие этой нормы территорией Самарской области.

"Законопроект хотят отклонить", — сообщил депутат после заседания комитета.

Ранее губдума отклонила другую инициативу Михаила Матвеева по льготам для экс-чиновников. Он предлагал пересмотреть действие нормы о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим госдолжности в регионе, и распространить ее только на экс-чиновников, проживающих в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Evgenii Voychak 16 мая 2018 06:46 Депутаты губдумы предлагают скорректировать ответственность за самовольное нанесение граффити

Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...

Dmitry Lakotsenin 19 апреля 2016 11:21 В Госдуме повторно рассмотрят инициативу самарских депутатов по памятникам культуры, находящимся в частной собственности

Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6