В губдуме не одобрили сокращение транспортных льгот для экс-губернаторов

Комитет Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 20 мая рекомендовал отклонить законопроект депутата Михаила Матвеева о пересмотре льгот по транспортному обслуживанию для бывших губернаторов. Об этом Матвеев сообщил в своем Телеграм-канале.

Сейчас экс-главам регионаза счет бюджета регион предоставляется транспортное обслуживание и возмещаются расходы по пользованию VIP-залов аэропортов, железнодорожных, морских и речных вокзалов независимо от места их проживания.

Матвеев предложил ограничить действие этой нормы территорией Самарской области.

"Законопроект хотят отклонить", — сообщил депутат после заседания комитета.

Ранее губдума отклонила другую инициативу Михаила Матвеева по льготам для экс-чиновников. Он предлагал пересмотреть действие нормы о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим госдолжности в регионе, и распространить ее только на экс-чиновников, проживающих в Самарской области.