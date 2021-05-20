В губдуме не одобрили сокращение транспортных льгот для экс-губернаторов

Комитет Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 20 мая рекомендовал отклонить законопроект депутата Михаила Матвеева о пересмотре льгот по транспортному обслуживанию для бывших губернаторов. Об этом Матвеев сообщил в своем Телеграм-канале.
Сейчас экс-главам регионаза счет бюджета регион предоставляется транспортное обслуживание и возмещаются расходы по пользованию VIP-залов аэропортов, железнодорожных, морских и речных вокзалов независимо от места их проживания.
Матвеев предложил ограничить действие этой нормы территорией Самарской области.
"Законопроект хотят отклонить", — сообщил депутат после заседания комитета.
Ранее губдума отклонила другую инициативу Михаила Матвеева по льготам для экс-чиновников. Он предлагал пересмотреть действие нормы о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим госдолжности в регионе, и распространить ее только на экс-чиновников, проживающих в Самарской области.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"