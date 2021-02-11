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Законотворчество Власть и политика

Самарской губдуме предложили сэкономить на льготах для экс-губернаторов

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев предлагает сократить расходы бюджета за счет льгот на транспортное обслуживание бывших губернаторов региона. С соответствующей законодательной инициативой он вышел в губдуму.

Так, Матвеев хочет внести изменения в статью 8 областного закона "О лицах, замещающих государственные должности Самарской области". Она предусматривает дополнительные льготы для бывших губернаторов за счет бюджета региона: им предоставляется транспортное обслуживание и возмещаются расходы по пользованию VIP-залов аэропортов, железнодорожных, морских и речных вокзалов независимо от места их проживания на территории области.

Михаил Матвеев предлагает компенсировать расходы на пользование соответствующими залами только в пределах Самарской области. По его мнению, это приведет к "высвобождению дополнительных финансовых средств для адресной поддержки жителей и экономики Самарской области". Правда, о какой именно сумме экономии может идти речь, в документе ничего не сказано.

О необходимости высвобождения дополнительных бюджетных средств, по мнению депутата, свидетельствует существенное изменение конструкции бюджета в 2021 г. по сравнению с предыдущим планом. "Негативное влияние на доходы и расходную часть бюджета заметно", - отмечает Михаил Матвеев, добавляя, что социально-экономическая ситуация развивается под воздействием эпидемиологических условий.

В завершение депутат акцентирует внимание на том, что предполагаемый им подход предоставления транспортного обслуживания для экс-губернаторов только в пределах региона реализуется и в ряде других субъектов РФ, в числе которых - Ростовская и Тверская области, а также Республики Тыва и Дагестан.

Напомним, по итогам 2020 г., по оценке минфина, снижение поступлений собственных доходов в областной бюджет составило порядка 15 млрд руб. к уровню 2019 года. Бюджет же на 2021 г. сформирован с дефицитом в 7,76 млрд руб. (доходы - 195,7 млрд, расходы - 203,5 млрд) в связи с финансовыми потерями региона, связанными с пандемией COVID-2019.

В прошлом году Михаил Матвеев выступал с другой законодательной инициативой, касающейся сокращения льгот для экс-чиновников. Так, он предлагал приостановить действие закона №124-ГД, касающегося ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим госдолжности в регионе.

До 2012 г. чиновники Самарской области получали доплату к пенсии, начисление которой прекращалось после их выезда за пределы региона, но при экс-губернаторе Николае Меркушкине в закон были внесены изменения и условие о проживании в регионе для получения этой льготы было исключено. Михаил Матвеев предлагал приостановить эти выплаты - именно для чиновников, живущих за пределами Самарской области - до 1 января 2022 года. Но законодательная инициатива была отклонена.

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