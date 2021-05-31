Пятиклассники из Смышляевки представили своего робота на престижных международных соревнованиях

Команда "Cold Flame" школы № 1 поселка Смышляевка представила свою разработку на молодежных робототехнических соревнованиях "EUROBOT - 2020/21", которые состоялись в Санкт-Петербурге с 21 по 23 мая. В этом году состязания проходили под девизом "Плыть по миру".

Робот, собранный губернскими пятиклассниками, стал одной из 38 специально разработанных машин, обладающих конструктивными особенностями морского судна. Конкурсное задание состояло в том, чтобы за 100 секунд робот собрал пластиковые "буи", включил "маяк", воспользовался "ветроуказателями", пришвартовался в положенном месте и поднял флаг.

Ученик 5 класса школы № 1 поселка Смышляевка Кирилл Уколов с гордостью рассказывает, что механизм, собранный его командой, оснащен мачтой и четырьмя большими колесами, а внутри машины расположены два всенаправленных "омни"-колеса, что дает изобретению дополнительную маневренность.

"Мы изучаем среду программирования, особенности создания различных устройств. Робототехника — интересное дело, благодаря которому учишься думать", — говорит другой член команды, пятиклассник Дмитрий Никитин. "На этапе тестирования наш робот видоизменялся, мы устраняли видимые неполадки, модернизировали его", — добавляет еще один участник "Cold Flame" Кирилл Штырлин.

Начинающих инженеров обучает педагог дополнительного образования Ирина Корнева в детском мини-технопарке "Квантум", где есть все необходимое для занятий техническим творчеством. Этот мини-технопарк открыт в 2019 году за счет региональных средств в рамках нацпроекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

"В процессе изучения азов робототехники у ребят рождается множество идей, которые школьники стараются воплотить в жизнь. Ребенок видит: есть к чему стремиться, есть к чему расти. Он может общаться в группе по интересам, перенимать у старших необходимый опыт. Так, в соответствии со стратегией лидерства Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создаются полноценнынные условия для развития талантов", — отмечает Ирина Корнева.

"Мини-технопарки — это уникальная среда для начальной подготовки по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям. За счет областного бюджета в рамках нацпроекта "Образование" созданы 40 детских мини-технопарков в школах, расположенных в малых городах и сельских районах губернии. В 2021 году в губернии планируется запустить еще 10 мини-технопарков. Стать их воспитанником может каждый ребенок, у которого есть желание учиться новому и развиваться", — отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В этом году робот самарских пятиклассников, выполняющий мореходные задачи, стал 22-м в общероссийском рейтинге. Стоит отметить, что само участие ребят в международных робототехнических соревнованиях важно для региона. Открытый чемпионат "Eurobot" проводится с 1998 года и хорошо известен во всем мире. В нем традиционно принимают участие более 450 команд начинающих инженеров из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки.