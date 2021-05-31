Пятиклассники из Смышляевки представили своего робота на престижных международных соревнованиях

Команда "Cold Flame" школы № 1 поселка Смышляевка представила свою разработку на молодежных робототехнических соревнованиях "EUROBOT - 2020/21", которые состоялись в Санкт-Петербурге с 21 по 23 мая. В этом году состязания проходили под девизом "Плыть по миру".
Робот, собранный губернскими пятиклассниками, стал одной из 38 специально разработанных машин, обладающих конструктивными особенностями морского судна. Конкурсное задание состояло в том, чтобы за 100 секунд робот собрал пластиковые "буи", включил "маяк", воспользовался "ветроуказателями", пришвартовался в положенном месте и поднял флаг.
Ученик 5 класса школы № 1 поселка Смышляевка Кирилл Уколов с гордостью рассказывает, что механизм, собранный его командой, оснащен мачтой и четырьмя большими колесами, а внутри машины расположены два всенаправленных "омни"-колеса, что дает изобретению дополнительную маневренность.
"Мы изучаем среду программирования, особенности создания различных устройств. Робототехника — интересное дело, благодаря которому учишься думать", — говорит другой член команды, пятиклассник Дмитрий Никитин. "На этапе тестирования наш робот видоизменялся, мы устраняли видимые неполадки, модернизировали его", — добавляет еще один участник "Cold Flame" Кирилл Штырлин.
Начинающих инженеров обучает педагог дополнительного образования Ирина Корнева в детском мини-технопарке "Квантум", где есть все необходимое для занятий техническим творчеством. Этот мини-технопарк открыт в 2019 году за счет региональных средств в рамках нацпроекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
"В процессе изучения азов робототехники у ребят рождается множество идей, которые школьники стараются воплотить в жизнь. Ребенок видит: есть к чему стремиться, есть к чему расти. Он может общаться в группе по интересам, перенимать у старших необходимый опыт. Так, в соответствии со стратегией лидерства Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создаются полноценнынные условия для развития талантов", — отмечает Ирина Корнева.
"Мини-технопарки — это уникальная среда для начальной подготовки по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям. За счет областного бюджета в рамках нацпроекта "Образование" созданы 40 детских мини-технопарков в школах, расположенных в малых городах и сельских районах губернии. В 2021 году в губернии планируется запустить еще 10 мини-технопарков. Стать их воспитанником может каждый ребенок, у которого есть желание учиться новому и развиваться", — отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
В этом году робот самарских пятиклассников, выполняющий мореходные задачи, стал 22-м в общероссийском рейтинге. Стоит отметить, что само участие ребят в международных робототехнических соревнованиях важно для региона. Открытый чемпионат "Eurobot" проводится с 1998 года и хорошо известен во всем мире. В нем традиционно принимают участие более 450 команд начинающих инженеров из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.