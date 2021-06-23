Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Истборне, ее соперница снялась после падения

Во вторник, 22 июня, тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Истборне, пишет championat.com.

Касаткина в упорной борьбе взяла первый сет со счетом 7:5. Во второй партии при счете 2:2 Звонарева решила завершить выступление на турнире, незадолго до этого она поскользнулась на траве и неудачно упала. Встреча продлилась 1 час 25 минут.

Таким образом, Касаткина вышла во второй круг турнира, где сыграет с четвертой сеяной Игой Свентек из Польши.