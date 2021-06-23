Сенатор от Самарской области Сергей Мамедов перешел в Счетную палату

Сергей Мамедов, представляющий Самарскую область в Совете Федерации, назначен аудитором счетно палаты. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Соответствующее решение Софвед принял по итогам тайного голосования по поступившему представлению на назначение от главы государства.

Сергей Мамедов представляет Самарскую область в Совете Федерации с 2011 года. Его полномочия истекали в сентябре 2021 года.