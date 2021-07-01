Дмитрий Азаров встретился с руководством и игроками "Крыльев Советов"

В четверг, 1 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции обсудил с руководством и представителями команды "Крылья Советов" будущее футбольного клуба. Во встрече участвовал главный тренер Игорь Осинькин, спортивный директор Сергей Корниленко, форвард команды Иван Сергеев, а также председатель совета директоров клуба Андрей Кислов.

Сейчас самарская команда находится на сборах в Сербии. "Знаю, что тренировки идут интенсивно, продуктивно, команда готовится к сезону. И поверьте, все болельщики следят пристально за напряжённой подготовкой, комплектованием команды, ведь Самара живет футболом. Сейчас июль — это месяц, когда стартует Чемпионат России. Мы все переживаем за то, как там наша команда", — отметил губернатор, приветствуя руководство клуба.

Глава региона отметил действия клуба по сохранению состава, с которым удалось выйти в премьер-лигу. "Болельщики обращались ко мне лично, к вам, с тем, чтобы сохранить костяк команды, которая влюбила в себя в прошлом сезоне всех болельщиков "Крыльев Советов" и не только. Рад был слышать добрые слова в отношении клуба от своих друзей, товарищей из разных регионов страны. И хочу вас поздравить с выполненной задачей. Она была непростая, но все игроки, на которых мы делаем ставку, остались в команде, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отдельно поблагодарил главного тренера Игоря Осинькина, который перезаключил контракт с клубом на три года.

Игорь Осинькин в свою очередь рассказал о планах на предстоящий сезон. "Сезон будет сложнее. Уровень команд, с которыми нам придётся встречаться, совсем другой, и мы сами должны стремиться к такому уровню, — поделился своими ожиданиями наставник. — Мы должны забыть о том, что было в прошлом сезоне. Нам необходимо стать сильнее, и в каждом матче доказывать свою способность показывать хорошую игру и побеждать".

Тренер подчеркнул, что главная задача — плотно закрепиться в турнирной таблице. "Трудно в спорте загадывать какие-то места. Мы всегда старались всё сделать по максимуму, старались играть в интересный, конкурентоспособный футбол — так, чтобы за нас не было стыдно. Очень важно, чтобы мы как команда оставили свой стиль, своё лицо, чтобы мы играли хорошо. И тогда будут места", — отметил он.

Нападающий Иван Сергеев, ставший по итогам минувшего сезона лучшим снайпером лиги и продливший контракт с клубом до 2024 г., во время встречи с руководителем региона поделился своим настроем на сезон.

"В команде — только положительные эмоции, все живут футболом. Мы делаем большую работу. Правда, я занимаюсь пока по индивидуальной программе. Травма, которую я получил в матче с "Акроном", дала о себе знать. Сейчас врачи, массажисты "колдуют", делают всё, чтобы быстрее восстановился и сразу в бой, — отметил Иван Сергеев. — На раскачку времени не будет. Мы понимаем, что сезон проведём в премьер-лиге, и каждый захочет показать высокий результат. Всей нашей командой мы будем стараться показать красивую игру и, надеюсь, займем высокие места".

Дмитрий Азаров пожелал футболисту скорейшего восстановления и выразил надежду, что он покажет себя и в новом сезоне.

Спортивный директор Сергей Корниленко, также продливший отношения с клубом поблагодарил губернатора за помощь и содействие в развитии "Крыльев": "Очень приятно и ценно то, что вас беспокоит судьба команды и вы являетесь нашим самым главным болельщиком и помощником".

Отдельные слова благодарности за большую работу по сохранению команды спортивный директор выразил председателю совета директоров ПФК "Крылья Советов", депутату Самарской губернской думы Андрею Кислову. К ним присоединился и губернатор.



"Хочу вас поблагодарить за то, что вы с первого дня включились в работу, что называется, "на всю катушку", — обратился Дмитрий Азаров к Андрею Кислову. — Надеюсь, что команда теперь своей игрой подтвердит и свой класс, и оправдает веру болельщиков".

Продолжая разговор о подборе новых игроков, усилении команды, участники встречи отметили: будет усилен центр поля, позиции крайних защитников и нападающих.

"Очень надеюсь, что наши планы по усилению команды дадут результат. Знаю, что подбор игроков ведётся очень педантично и профессионально", — отметил Дмитрий Азаров.