На торги выставят узел учета, через который грязная нефть попадала в "Дружбу"

На торги выставят имущество ООО "Нефтеперевалка", признанного банкротом в октябре 2020 года. В лот вошли узлы учета "Лопатино" и "Николаевка", через которые, по версии следствия, в нефтепровод "Дружба" поступала грязная нефть. Стартовая цена лота - 470,76 млн рублей.

Компания "Нефтеперевалка" фигурирует в деле о загрязнении нефти, выявленном весной 2019 года. По показаниям одного из свидетелей уголовного дела, нефть от ООО "Нефтеперевалка" поступала в парк Лопатино, оттуда ее направляли в резервуар (№16), где она отстаивалась, там периодически отбирали пробы, делали анализ. Из этого резервуара нефть поступала в распределительный узел основного нефтепровода "Транснефти".

А в марте-апреле 2019 г., чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную нефть с добавлением хлорсодержащих соединений.

Позже эта нефть попала в хранилище в с. Лопатино, а затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" стали непригодными для эксплуатации.

Банкротство ООО "Нефтеперевалка" запустили в конце 2020 года. Общий размер требований составлял 498,9 млн рублей. На дату объявления банкротства у "Нефтеперевалки" оставались обязательства перед АО "Российский банк малого и среднего предпринимательства" на сумму 540,5 млн рублей. Кредит был выдан под залог имущества, включающего узел учета нефти, нефтепроводы, узел слива и компаундирования нефти, земельные участки в Николаевке и другое.

Торги будут идти на понижение, минимальная цена продажи - 211,8 млн рублей.