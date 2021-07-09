На торги выставят узел учета, через который грязная нефть попадала в "Дружбу"

На торги выставят имущество ООО "Нефтеперевалка", признанного банкротом в октябре 2020 года. В лот вошли узлы учета "Лопатино" и "Николаевка", через которые, по версии следствия, в нефтепровод "Дружба" поступала грязная нефть. Стартовая цена лота - 470,76 млн рублей.
Компания "Нефтеперевалка" фигурирует в деле о загрязнении нефти, выявленном весной 2019 года. По показаниям одного из свидетелей уголовного дела, нефть от ООО "Нефтеперевалка" поступала в парк Лопатино, оттуда ее направляли в резервуар (№16), где она отстаивалась, там периодически отбирали пробы, делали анализ. Из этого резервуара нефть поступала в распределительный узел основного нефтепровода "Транснефти".
А в марте-апреле 2019 г., чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную нефть с добавлением хлорсодержащих соединений.
Позже эта нефть попала в хранилище в с. Лопатино, а затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего восемь резервуаров парка "Лопатино" стали непригодными для эксплуатации.
Банкротство ООО "Нефтеперевалка" запустили в конце 2020 года. Общий размер требований составлял 498,9 млн рублей. На дату объявления банкротства у "Нефтеперевалки" оставались обязательства перед АО "Российский банк малого и среднего предпринимательства" на сумму 540,5 млн рублей. Кредит был выдан под залог имущества, включающего узел учета нефти, нефтепроводы, узел слива и компаундирования нефти, земельные участки в Николаевке и другое.
Торги будут идти на понижение, минимальная цена продажи - 211,8 млн рублей.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее