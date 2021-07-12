Метро в Самаре предложили довести до речного вокзала

Конечная станция будущей второй линии метрополитена в Самаре может переместиться с планируемой сейчас локации возле Хлебной площади в район речного вокзала. Этот вариант предложил проектировщик метрополитена - ООО "Волгатрансстрой-Проект", чтобы разгрузить трафик у Фрунзенского моста, пишет "Самарское обозрение".

Как сообщили в "Волгатрансстрой-Проекте", стала очевидна излишняя стесненность участка в районе Хлебной площади, вызванная изменением трассировки съездов с Фрунзенского моста и предполагаемой трассы обводной дороги. "В случае размещения на этом участке станции метро были бы затруднены подходы пассажиров к станции и к набережной реки Самары. Вполне вероятна была бы полная утрата возможности обустройства общественных пространств вдоль реки", — отмечают разработчики.

Изменения проекта второй линии метро "ВТС-Проект" подготовил по поручению министерства строительства Самарской области. "В эскизном предложении рассматривалось несколько вариантов размещения станции метро, в том числе на уровне набережной реки Самары, в подземном пространстве, а также вынос станции на другой участок. В качестве одного из вариантов рассматривалось концептуальное решение о переносе станции с Хлебной площади в район причалов речного вокзала с удлинением перегона от станции "Вокзальная" до конечной вдоль существующих железнодорожных путей", — уточнили в "ВТС-П".

Судя по схеме, станцию могут разместить рядом с шестым причалом речного вокзала, на участке между улицами Комсомольской и Крупской. Согласно спутниковой карте, сейчас на этой территории находится ГСК "Колос" и несколько двухэтажных и трехэтажных домов.

В компании "ВТС-П" признают, что перенос конечной станции метрополитена в район причалов речного вокзала позволит не только снять проблемы стесненности участка возле Фрунзенского моста, но и обеспечит дополнительный пассажирский трафик, а также свяжет крупнейшие транспортные узлы города в единую систему.