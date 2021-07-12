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Метро в Самаре предложили довести до речного вокзала

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Конечная станция будущей второй линии метрополитена в Самаре может переместиться с планируемой сейчас локации возле Хлебной площади в район речного вокзала. Этот вариант предложил проектировщик метрополитена - ООО "Волгатрансстрой-Проект", чтобы разгрузить трафик у Фрунзенского моста, пишет "Самарское обозрение".

Фото: Архив «ВН»

Как сообщили в "Волгатрансстрой-Проекте", стала очевидна излишняя стесненность участка в районе Хлебной площади, вызванная изменением трассировки съездов с Фрунзенского моста и предполагаемой трассы обводной дороги. "В случае размещения на этом участке станции метро были бы затруднены подходы пассажиров к станции и к набережной реки Самары. Вполне вероятна была бы полная утрата возможности обустройства общественных пространств вдоль реки", — отмечают разработчики.

Изменения проекта второй линии метро "ВТС-Проект" подготовил по поручению министерства строительства Самарской области. "В эскизном предложении рассматривалось несколько вариантов размещения станции метро, в том числе на уровне набережной реки Самары, в подземном пространстве, а также вынос станции на другой участок. В качестве одного из вариантов рассматривалось концептуальное решение о переносе станции с Хлебной площади в район причалов речного вокзала с удлинением перегона от станции "Вокзальная" до конечной вдоль существующих железнодорожных путей", — уточнили в "ВТС-П".

Судя по схеме, станцию могут разместить рядом с шестым причалом речного вокзала, на участке между улицами Комсомольской и Крупской. Согласно спутниковой карте, сейчас на этой территории находится ГСК "Колос" и несколько двухэтажных и трехэтажных домов.

В компании "ВТС-П" признают, что перенос конечной станции метрополитена в район причалов речного вокзала позволит не только снять проблемы стесненности участка возле Фрунзенского моста, но и обеспечит дополнительный пассажирский трафик, а также свяжет крупнейшие транспортные узлы города в единую систему.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

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А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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