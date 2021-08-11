Образование для предпринимателей становится все более востребованным

EdTech — рынок образовательных технологий, включающий в себя как системы онлайн-обучения, так и инфраструктуру для такого обучения: программное обеспечение, сервисы, гаджеты и т. д. По оценке экспертов, в 2020 году 20% продуктов на образовательном рынке были связаны с бизнес-обучением. Специализированные платформы, как центр поддержки и развития предпринимательства Like Центр, получили внимание со стороны желающих научиться бизнесу и мощный импульс для дальнейшего роста. Почему же так резко изменился потребительский спрос?

Прежде всего, такая тенденция обусловлена двумя ключевыми факторами: экономическим кризисом и пандемией, которые начались примерно одновременно, но не были связаны друг с другом. Они подтолкнули людей искать новые возможности для выживания. Многие наемные работники задумались о своем деле, а действующие предприниматели озаботились собственным обучением и развитием бизнес-навыков.

Также сказывается и общая популяризация предпринимательской деятельности в России. Если раньше в сознании людей существовал устойчивый стереотип, что бизнес — это удел избранных, то сейчас все больше граждан понимают: чтобы стать предпринимателем, далеко не обязательно иметь большие средства и связи. Бизнес стал более простым и доступным: увеличивается число успешных примеров реализации коммерческих идей, растет и интерес к такому опыту со стороны обывателей. Это косвенно подтверждают цифры WordStat за 2020 год: число поисковых запросов на тему "история успеха" выросло с 27 до 39 тысяч обращений.

Бизнесменом стать хочу, пусть меня научат

Кажется, что сегодня выбор возможностей образования для начинающего предпринимателя очень велик и разнообразен. Это не совсем так. Фундаментальное университетское образование далеко не всегда необходимо для того, чтобы открыть свое первое дело. Если же говорить о небольших предприятиях, а 95% предпринимателей в России — это малый бизнес, то для их успешной работы необходимо понимание работающей бизнес-модели и базовый набор практических навыков. Чтобы основать кофейню, не нужен дорогостоящий диплом МВА и совсем не обязательно тратить несколько лет на обучение менеджменту в вузе.

Удовлетворять спрос на базовые навыки в предпринимательстве стали коучи, бизнес-тренеры, различные частные образовательные компании. Предложение стало строиться вокруг запроса со стороны начинающих предпринимателей на быстрые результаты в запуске бизнеса в целом и в освоении таких узконаправленных прикладных вещей, как настройка маркетинга, продажи и прочее. На работе с начинающими предпринимателями специализируются "Сколково", Like Центр, City Business School, Школа продюсеров. Постепенно в качестве дополнительной ниши начали осваивать рынок крупные EdTech-платформы — "Нетология-групп", "Яндекс.Практикум", GeekBrains, SkillBox.

Онлайн и поддержка сообщества

Онлайн-образование становится доступнее за счет развития технологий. Не так важно, где студент находится физически, главное — результаты. Задания при обучении можно выполнять с помощью гаджетов и ПК, находясь дома или на работе в любой точке земного шара. Многие противники онлайн-образования не устают повторять, что необходимую информацию можно найти самостоятельно. Частично это правда, вопрос только в том, что сложно в таком формате получить системную информацию, сформировать целостную картину у себя в голове.

Кроме того, далеко не каждый человек обладает настолько сильной мотивацией и усидчивостью, настойчивостью и знаниями по поиску нужной информации, чтобы получить бизнес-навыки самостоятельно. Статистика сурова — даже из тех, кто платит за обучение, едва ли половина заканчивает курсы. Поэтому авторы обучающих программ постоянно думают, как замотивировать студентов на учебу, как максимально вовлечь их в процесс и совместными усилиями добиться результата.

Нельзя не упомянуть такой важный элемент бизнес-образования, как окружение. Поддержка сокурсников и кураторов, дух состязательности, как в спорте, помогают достичь большего, нежели при самостоятельном обучении. Окружение определяет настроение, мотивирует, позволяет генерировать идеи, находить партнеров, инвесторов. Это ценнейший актив предпринимателя, который ускоряет его развитие и позволяет заручиться поддержкой.

Для бизнес-образования главное — результат

Согласно исследованию компании Like Центр, нацеленному на анализ финансовых и бизнес-результатов выпускников, выяснилось, что студенты, которые до обучения не имели предпринимательского опыта, запускают свое первое дело в каждом втором случае. Те, кто раньше пробовал себя в бизнесе, новую попытку после обучения предпринимают в каждом третьем случае.

Один из ярких примеров — предприниматель Вероника Ратанова из Челябинска. Ее путь в бизнесе начался с обучения по программам Like Центра. Вероника 20 лет работала в качестве наемного сотрудника и впервые решилась попробовать себя в бизнесе. В 2018 году она открыла студию косметологии Epilier, а сегодня уже владеет сетью студий по франшизе с выручкой в 2020 году 171 млн руб., чистая прибыль составляет 53,6 млн руб.

Елена Лежнева из маленького города Звенигово республики Марий-Эл делала несколько попыток запустить свое дело, но терпела неудачи. По ее словам, не хватало знаний. Теперь у нее собственный бренд детской одежды Lelu Kids, представленный на крупнейших интернет-площадках, в том числе на Wildberries, и ежегодно растущая выручка компании в десятки миллионов рублей. И таких примеров десятки.

В Самаре на курсах Like Центра проходит обучение тысячи предпринимателей. Владелец самарского филиала школы музыки "Гитардо" Дмитрий Ледовских 15 лет работал в нефтегазовом секторе и зарабатывал около 80 тыс. рублей в месяц. Он пробовал самостоятельно заниматься бизнесом "на ощупь", но из-за отсутствия опыта потерял около 1 млн рублей.

"Я был уверен, что мне не нужно учиться, чтобы стать успешным предпринимателем. Это было, конечно, ошибкой, которая стоила мне больших денег", — говорит Дмитрий.

После покупки курсов Like Центра он приобрел франшизу и увеличил свой доход в три раза. Также он открыл для себя еще одно направление — внедрение систем автоматизации процессов в бизнесе.

"Мне понравилось, что всю теорию мы сразу применяем на практике, есть сообщество сильных предпринимателей, система отчетности. Благодаря этой программе, я смог кардинально изменить свою деятельность и получить финансовую независимость. Обучение в Like Центре стало лучшим моим решением", — рассказывает Дмитрий Ледовских.

Бывший самарский журналист, владелец коммуникационного агентства Modifiers Антон Утехин также записался на обучение в Like Центр в середине 2020 года. К тому времени у него была франшиза одного из московских пиар-агентств.

"В какой-то момент я поймал себя на мысли, что делаю все интуитивно. Не было понимания, как правильно продавать, как оцифровать свой бизнес, как нанимать и обучать своих сотрудников, как правильно строить свой бизнес и как расти дальше", — делится своим опытом Утехин.

По его словам, до обучения ежемесячная выручка его агентства составляла около 500–600 тыс. руб. в месяц. Благодаря курсам обучения предпринимательству, он отказался от франшизы и открыл собственное агентство. За год среднюю выручку удалось довести до 1,5 млн рублей в месяц.

"Мне нравится, что в обучении сочетается формат онлайн- и офлайн-обучения. Разные спикеры из разных отраслей рассказывают о том, как правильно вести свой бизнес. Помимо этого, я получил доступ к уникальному бизнес-сообществу — тысячам предпринимателей со всей страны. Мы регулярно встречаемся, путешествуем, делимся своим опытом. Это открытые, искренние люди, которые всегда готовы поддержать. Для меня это очень важно. Это здорово помогает расти", — говорит Антон Утехин.