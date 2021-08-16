В Самарской области пресекли продажу поддельных справок ПЦР-теста

В Самарской области пресекли реализацию поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус на территории Ставропольского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Продажа осуществлялась в одном из павильонов, расположенных на 981 км трассы М-5 "Урал" в с. Зеленовка.
По версии полицейских, к реализации фиктивных справок причастен 28-летний гражданин Республики Казахстан, временно зарегистрированный на территории Самарской области и занимающийся автострахованием. Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за одну тысячу рублей.
С места происшествия в присутствии понятых полицейскими изъяты: справка ПЦР-теста, ноутбук, принтер, денежные средства.
Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса российской Федерации "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
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Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.