В Самарской области пресекли продажу поддельных справок ПЦР-теста

В Самарской области пресекли реализацию поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус на территории Ставропольского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Продажа осуществлялась в одном из павильонов, расположенных на 981 км трассы М-5 "Урал" в с. Зеленовка.

По версии полицейских, к реализации фиктивных справок причастен 28-летний гражданин Республики Казахстан, временно зарегистрированный на территории Самарской области и занимающийся автострахованием. Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за одну тысячу рублей.

С места происшествия в присутствии понятых полицейскими изъяты: справка ПЦР-теста, ноутбук, принтер, денежные средства.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса российской Федерации "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".