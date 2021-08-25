Юные шахматисты из Тольятти заняли второе место на командном первенстве РФ

Тольяттинские шахматисты завоевали серебро на командном первенстве России среди юношей и девушек до 19 лет, сообщили в пресс-службе шахматной школы № 4 в Тольятти.

В Ярославской области завершилось командное первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек до 19 лет. В заключительном туре воспитанники тольяттинской МБУ СШ № 4 "Шахматы" сломили сопротивление конкурентов из Алтайского края со счётом 2½: 1½, поделив в итоге первое место с командой из Санкт-Петербурга. По дополнительным показателям у тольяттинской команды — "серебро".

На первых двух досках мастера ФИДЕ Валерий Скачков и Алексей Гребнев реализовали свой перевес в классе над соперниками. К сожалению, на четвёртой доске удача отвернулась от Анны Подгорновой. Настоящий спортивный подвиг совершил Артём Макаренко — ему удалось свести вничью партию с соперником, у которого рейтинг был выше на 500+ пунктов.

В итоге в 9 сыгранных турах наша команда одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью, потерпела 1 поражение и набрала 14 очков (2 очка — за победу, 1 — за ничью). Напомним, что в стартовом рейтинг-листе воспитанники тольяттинской школы шахмат занимали скромное 11-е место.

Но не только артелью сильны были на ярославской земле шахматисты из Автограда. Мастер ФИДЕ Валерий Скачков показал третий результат на первой доске — 6 очков в 9 партиях. Позади него остались сразу три международных мастера.

На второй доске доминировал мастер ФИДЕ Алексей Гребнев, преодолевший всю дистанцию без поражений — 8 очков в 9 турах.